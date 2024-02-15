https://ria.ru/20240215/bayden-1927476745.html

Байден пожаловался на количество случаев массовой стрельбы в США

Байден пожаловался на количество случаев массовой стрельбы в США - РИА Новости, 15.02.2024

Байден пожаловался на количество случаев массовой стрельбы в США

В США с начала 2024 года случилось больше случаев массовой стрельбы, чем прошло дней, заявил американский президент Джо Байден, комментируя очередной инцидент,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T06:42

2024-02-15T06:42

2024-02-15T06:42

в мире

сша

канзас-сити (миссури)

миссури

джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. В США с начала 2024 года случилось больше случаев массовой стрельбы, чем прошло дней, заявил американский президент Джо Байден, комментируя очередной инцидент, произошедший в Канзас-Сити (штат Миссури), где проходил парад в честь победителей Супербоула. В среду в Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей Супербоула, началась стрельба. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн. Начальник городской полиции Стейси Грейвз сообщила, что один человек погиб, пострадали 22. "Теперь у нас больше случаев массовой стрельбы в 2024-м, чем прошло дней", - говорится в обращении американского лидера, опубликованном Белый домом. Байден назвал случившееся в Миссури трагедией, которая "глубоко ранит американскую душу", и призвал конгресс США к действию с целью запретить штурмовое оружие в стране, ограничить размер рожков и усилить проверки будущих покупателей. "Для меня мы являемся страной, где люди должны иметь право ходить в школу, в церковь, гулять по улице и присутствовать на праздновании Супербоула, не опасаясь потерять жизнь из-за оружейного насилия", - добавил американский лидер.

https://ria.ru/20240215/strelba-1927468876.html

сша

канзас-сити (миссури)

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