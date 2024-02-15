Рейтинг@Mail.ru
Байден пожаловался на количество случаев массовой стрельбы в США - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/bayden-1927476745.html
Байден пожаловался на количество случаев массовой стрельбы в США
Байден пожаловался на количество случаев массовой стрельбы в США - РИА Новости, 15.02.2024
Байден пожаловался на количество случаев массовой стрельбы в США
В США с начала 2024 года случилось больше случаев массовой стрельбы, чем прошло дней, заявил американский президент Джо Байден, комментируя очередной инцидент,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T06:42
2024-02-15T06:42
в мире
сша
канзас-сити (миссури)
миссури
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_0747640b86955dc625e80aeed3991266.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. В США с начала 2024 года случилось больше случаев массовой стрельбы, чем прошло дней, заявил американский президент Джо Байден, комментируя очередной инцидент, произошедший в Канзас-Сити (штат Миссури), где проходил парад в честь победителей Супербоула. В среду в Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей Супербоула, началась стрельба. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн. Начальник городской полиции Стейси Грейвз сообщила, что один человек погиб, пострадали 22. "Теперь у нас больше случаев массовой стрельбы в 2024-м, чем прошло дней", - говорится в обращении американского лидера, опубликованном Белый домом. Байден назвал случившееся в Миссури трагедией, которая "глубоко ранит американскую душу", и призвал конгресс США к действию с целью запретить штурмовое оружие в стране, ограничить размер рожков и усилить проверки будущих покупателей. "Для меня мы являемся страной, где люди должны иметь право ходить в школу, в церковь, гулять по улице и присутствовать на праздновании Супербоула, не опасаясь потерять жизнь из-за оружейного насилия", - добавил американский лидер.
https://ria.ru/20240215/strelba-1927468876.html
сша
канзас-сити (миссури)
миссури
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3ef5b05fbf46414596dd02ec45a6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канзас-сити (миссури), миссури, джо байден
В мире, США, Канзас-Сити (Миссури), Миссури, Джо Байден
Байден пожаловался на количество случаев массовой стрельбы в США

Байден: в США случилось больше случаев массовой стрельбы, чем дней с начала года

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. В США с начала 2024 года случилось больше случаев массовой стрельбы, чем прошло дней, заявил американский президент Джо Байден, комментируя очередной инцидент, произошедший в Канзас-Сити (штат Миссури), где проходил парад в честь победителей Супербоула.
В среду в Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей Супербоула, началась стрельба. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн. Начальник городской полиции Стейси Грейвз сообщила, что один человек погиб, пострадали 22.
«
"Теперь у нас больше случаев массовой стрельбы в 2024-м, чем прошло дней", - говорится в обращении американского лидера, опубликованном Белый домом.
Байден назвал случившееся в Миссури трагедией, которая "глубоко ранит американскую душу", и призвал конгресс США к действию с целью запретить штурмовое оружие в стране, ограничить размер рожков и усилить проверки будущих покупателей.
"Для меня мы являемся страной, где люди должны иметь право ходить в школу, в церковь, гулять по улице и присутствовать на праздновании Супербоула, не опасаясь потерять жизнь из-за оружейного насилия", - добавил американский лидер.
Место происшествия, где произошла стрельба после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги Канзас-Сити Чифс. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Полиция Канзас-Сити заявила о задержании еще одного человека после стрельбы
02:49
 
В миреСШАКанзас-Сити (Миссури)МиссуриДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала