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Путин сравнил Байдена и Трампа - РИА Новости, 15.02.2024
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00:13 15.02.2024 (обновлено: 03:01 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/bayden-1927459556.html
Путин сравнил Байдена и Трампа
Путин сравнил Байдена и Трампа - РИА Новости, 15.02.2024
Путин сравнил Байдена и Трампа
Президент России Владимир Путин на вопрос, кто лучше для РФ из возможных лидеров США - действующий президент Джо Байден или экс-президент Дональд Трамп,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T00:13
2024-02-15T03:01
в мире
россия
сша
джо байден
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос, кто лучше для РФ из возможных лидеров США - действующий президент Джо Байден или экс-президент Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. "Байден. Он человек более опытный. Он прогнозируемый. Он политик сильной формации", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.
https://ria.ru/20240214/rossiya-1927457770.html
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в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин сравнил Байдена и Трампа

Путин: Байден по сравнению с Трампом более опытный и прогнозируемый

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос, кто лучше для РФ из возможных лидеров США - действующий президент Джо Байден или экс-президент Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый.
"Байден. Он человек более опытный. Он прогнозируемый. Он политик сильной формации", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.
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В миреРоссияСШАДжо БайденВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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