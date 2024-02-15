https://ria.ru/20240215/bayden-1927459556.html
Путин сравнил Байдена и Трампа
Путин сравнил Байдена и Трампа - РИА Новости, 15.02.2024
Путин сравнил Байдена и Трампа
Президент России Владимир Путин на вопрос, кто лучше для РФ из возможных лидеров США - действующий президент Джо Байден или экс-президент Дональд Трамп,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T00:13
2024-02-15T00:13
2024-02-15T03:01
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос, кто лучше для РФ из возможных лидеров США - действующий президент Джо Байден или экс-президент Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. "Байден. Он человек более опытный. Он прогнозируемый. Он политик сильной формации", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.
https://ria.ru/20240214/rossiya-1927457770.html
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в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин сравнил Байдена и Трампа
Путин: Байден по сравнению с Трампом более опытный и прогнозируемый