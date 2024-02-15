https://ria.ru/20240215/bangkok-1927481246.html

Мэрия Бангкока призвала горожан работать из дома из-за загрязнения воздуха

Мэрия Бангкока призвала горожан работать из дома из-за загрязнения воздуха - РИА Новости, 15.02.2024

Мэрия Бангкока призвала горожан работать из дома из-за загрязнения воздуха

Мэрия столицы Таиланда выпустила в четверг заявление с призывом к части горожан, работа которых подразумевает передвижение по городу и нахождение значительную... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T08:14

2024-02-15T08:14

2024-02-15T08:14

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таиланд

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БАНГКОК, 15 фев – РИА Новости. Мэрия столицы Таиланда выпустила в четверг заявление с призывом к части горожан, работа которых подразумевает передвижение по городу и нахождение значительную часть времени на открытом воздухе, в четверг и пятницу по возможности работать из дома в связи с опасным уровнем загрязнения воздуха в Бангкоке микрочастицами пыли и сажи размером менее 2,5 микрон, резкий рост которого был отмечен в среду. В заявлении губернатор (мэр) Бангкока Чатчат Ситтхипхан обратился также к руководителям государственных организаций, расположенных в Бангкоке, и ряда частных компаний, с просьбой максимально разрешить сотрудникам в эти дни работать из дома. Заявление было разослано в государственные и частные организации, а также в СМИ. По данным службы качества воздуха администрации Бангкока, в среду уровень загрязнения микрочастицами в городе поднялся за несколько часов с 39 – 45 микрограммов на кубометр воздуха (при норме не более 37,5 микрограммов) до 86 – 75 микрограммов на кубометр. В настоящее время, согласно интерактивной таблице службы, в Бангкоке загрязнение микрочастицами составляет от 68 до 80 микрограммов на кубический метр, причем в 22 из 30 районов таиландской столицы интерактивная карта показывает уровни загрязнения от 72 до 80 микрограммов на кубометр воздуха. Многие бангкокцы испытывают при нахождении на улице неприятные ощущения в носоглотке при дыхании без маски, и необычную сухость в глазах, передает корреспондент РИА Новости. При этом школы и дошкольные детские учреждения города пока работают в обычном режиме, так как усилиями мэрии и самих школ в них были выделены специальные помещения, снабженные не только кондиционерами воздуха, но и мощными воздушными фильтрами, останавливающими микрочастицы.

https://ria.ru/20240215/nauka-1927373161.html

https://ria.ru/20231103/nyu-deli-1907090289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бангкок, таиланд