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Делегация Эквадора приедет в Москву обсудить ситуацию с поставками бананов - РИА Новости, 15.02.2024
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23:46 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/banany-1927693768.html
Делегация Эквадора приедет в Москву обсудить ситуацию с поставками бананов
Делегация Эквадора приедет в Москву обсудить ситуацию с поставками бананов - РИА Новости, 15.02.2024
Делегация Эквадора приедет в Москву обсудить ситуацию с поставками бананов
Делегация Эквадора в ближайшее время отправится в Москву для решения проблем, возникших с поставкой бананов в Россию, сообщил МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:46
2024-02-15T23:46
эквадор
москва
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
бананы
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Делегация Эквадора в ближайшее время отправится в Москву для решения проблем, возникших с поставкой бананов в Россию, сообщил МИД латиноамериканской страны. "В ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть эту ситуацию, на которую было обращено внимание еще шесть месяцев назад, когда эта страна проинформировала эквадорские власти о фитосанитарной проблеме с бананами", - говорится в сообщении. Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Глава местной ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар отметил, что это затронуло почти 30% поставок бананов из Эквадора в Россию.
https://ria.ru/20240214/banany-1927212065.html
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эквадор, москва, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), бананы
Эквадор, Москва, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Бананы
Делегация Эквадора приедет в Москву обсудить ситуацию с поставками бананов

Делегация Эквадора в ближайшие дни приедет в Москву обсуждать проблему бананов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПокупательница в торговом зале магазина
Покупательница в торговом зале магазина - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Покупательница в торговом зале магазина. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Делегация Эквадора в ближайшее время отправится в Москву для решения проблем, возникших с поставкой бананов в Россию, сообщил МИД латиноамериканской страны.
«
"В ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть эту ситуацию, на которую было обращено внимание еще шесть месяцев назад, когда эта страна проинформировала эквадорские власти о фитосанитарной проблеме с бананами", - говорится в сообщении.
Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Глава местной ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар отметил, что это затронуло почти 30% поставок бананов из Эквадора в Россию.
Бананы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Эквадорские поставщики бананов не смогут заместить российский рынок
14 февраля, 01:09
 
ЭквадорМоскваРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Бананы
 
 
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