https://ria.ru/20240215/banany-1927693768.html

Делегация Эквадора приедет в Москву обсудить ситуацию с поставками бананов

Делегация Эквадора приедет в Москву обсудить ситуацию с поставками бананов - РИА Новости, 15.02.2024

Делегация Эквадора приедет в Москву обсудить ситуацию с поставками бананов

Делегация Эквадора в ближайшее время отправится в Москву для решения проблем, возникших с поставкой бананов в Россию, сообщил МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T23:46

2024-02-15T23:46

2024-02-15T23:46

эквадор

москва

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

бананы

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Делегация Эквадора в ближайшее время отправится в Москву для решения проблем, возникших с поставкой бананов в Россию, сообщил МИД латиноамериканской страны. "В ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть эту ситуацию, на которую было обращено внимание еще шесть месяцев назад, когда эта страна проинформировала эквадорские власти о фитосанитарной проблеме с бананами", - говорится в сообщении. Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Глава местной ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар отметил, что это затронуло почти 30% поставок бананов из Эквадора в Россию.

https://ria.ru/20240214/banany-1927212065.html

эквадор

москва

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эквадор, москва, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), бананы