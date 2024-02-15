https://ria.ru/20240215/balticconnector-1927613408.html

Газопровод Balticconnector могут вновь ввести в эксплуатацию 22 апреля

Газопровод Balticconnector могут вновь ввести в эксплуатацию 22 апреля - РИА Новости, 15.02.2024

Газопровод Balticconnector могут вновь ввести в эксплуатацию 22 апреля

Газопровод Balticconnector, поврежденный в октябре, ориентировочно будет введен в эксплуатацию 22 апреля 2024 года, сообщает в четверг финский оператор Gasgrid. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:00

2024-02-15T16:00

2024-02-15T16:00

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Газопровод Balticconnector, поврежденный в октябре, ориентировочно будет введен в эксплуатацию 22 апреля 2024 года, сообщает в четверг финский оператор Gasgrid. "Предполагаемая дата ввода трубопровода в эксплуатацию - 22 апреля 2024 года, при условии, что ремонтные работы, которые начнутся в ближайшее время, будут проведены в соответствии с планом", – сказано в пресс-релизе. Ожидается, что ремонтные работы начнутся в начале марта. Планируемая продолжительность ремонтных работ - около 4 недель, уточняет оператор. На данном этапе уже подготовлены необходимые материалы и выбраны ключевые партнеры. Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября. Тогда Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм. Финский оператор Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия