https://ria.ru/20240215/avtomobili-1927464754.html

Названы автомобили, которые все еще производят в России

Названы автомобили, которые все еще производят в России - РИА Новости, 15.02.2024

Названы автомобили, которые все еще производят в России

Легковые автомобили в России выпускают не только АвтоВАЗ и УАЗ, но и ряд других концернов, рассказал агентству “Прайм” руководитель дилерского направления... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T02:17

2024-02-15T02:17

2024-02-15T02:17

авто

россия

автоваз

ульяновский автомобильный завод (уаз)

группа газ

lada vesta

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Легковые автомобили в России выпускают не только АвтоВАЗ и УАЗ, но и ряд других концернов, рассказал агентству “Прайм” руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.Он напомнил, что коммерческий транспорт выпускает “Группа ГАЗ” (например, пассажирские микроавтобусы “Соболь”). Группа “Соллерс” занимается легковыми и коммерческими авто, в частности, делает фургоны Atlanta и легкие грузовики Argo. Помимо этих марок, в России налажен выпуск премиальных моделей Aurus, электромобилей “Москвич” и Evolute.Модельный ряд отечественных авто в текущем году расширится: запланирован выпуск новой модели Lada Iskra, возрождение бренда “Волга” и других, добавил Житнухин.

https://ria.ru/20240214/avtomobili-1927212480.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия, автоваз, ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ, lada vesta