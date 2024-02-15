https://ria.ru/20240215/avtomobili-1927464754.html
Названы автомобили, которые все еще производят в России
Названы автомобили, которые все еще производят в России - РИА Новости, 15.02.2024
Названы автомобили, которые все еще производят в России
Легковые автомобили в России выпускают не только АвтоВАЗ и УАЗ, но и ряд других концернов, рассказал агентству “Прайм” руководитель дилерского направления... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T02:17
2024-02-15T02:17
2024-02-15T02:17
авто
россия
автоваз
ульяновский автомобильный завод (уаз)
группа газ
lada vesta
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Легковые автомобили в России выпускают не только АвтоВАЗ и УАЗ, но и ряд других концернов, рассказал агентству “Прайм” руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.Он напомнил, что коммерческий транспорт выпускает “Группа ГАЗ” (например, пассажирские микроавтобусы “Соболь”). Группа “Соллерс” занимается легковыми и коммерческими авто, в частности, делает фургоны Atlanta и легкие грузовики Argo. Помимо этих марок, в России налажен выпуск премиальных моделей Aurus, электромобилей “Москвич” и Evolute.Модельный ряд отечественных авто в текущем году расширится: запланирован выпуск новой модели Lada Iskra, возрождение бренда “Волга” и других, добавил Житнухин.
https://ria.ru/20240214/avtomobili-1927212480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, автоваз, ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ, lada vesta
Авто, Россия, АвтоВАЗ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Группа ГАЗ, Lada Vesta
Названы автомобили, которые все еще производят в России
Эксперт Житнухин: в России автомобили продолжают делать не только АвтоВАЗ и УАЗ