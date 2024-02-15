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Названы автомобили, которые все еще производят в России - РИА Новости, 15.02.2024
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02:17 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/avtomobili-1927464754.html
Названы автомобили, которые все еще производят в России
Названы автомобили, которые все еще производят в России - РИА Новости, 15.02.2024
Названы автомобили, которые все еще производят в России
Легковые автомобили в России выпускают не только АвтоВАЗ и УАЗ, но и ряд других концернов, рассказал агентству “Прайм” руководитель дилерского направления... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T02:17
2024-02-15T02:17
авто
россия
автоваз
ульяновский автомобильный завод (уаз)
группа газ
lada vesta
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Легковые автомобили в России выпускают не только АвтоВАЗ и УАЗ, но и ряд других концернов, рассказал агентству “Прайм” руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.Он напомнил, что коммерческий транспорт выпускает “Группа ГАЗ” (например, пассажирские микроавтобусы “Соболь”). Группа “Соллерс” занимается легковыми и коммерческими авто, в частности, делает фургоны Atlanta и легкие грузовики Argo. Помимо этих марок, в России налажен выпуск премиальных моделей Aurus, электромобилей “Москвич” и Evolute.Модельный ряд отечественных авто в текущем году расширится: запланирован выпуск новой модели Lada Iskra, возрождение бренда “Волга” и других, добавил Житнухин.
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авто, россия, автоваз, ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ, lada vesta
Авто, Россия, АвтоВАЗ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Группа ГАЗ, Lada Vesta
Названы автомобили, которые все еще производят в России

Эксперт Житнухин: в России автомобили продолжают делать не только АвтоВАЗ и УАЗ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗапуск производства грузовиков в Калуге
Запуск производства грузовиков в Калуге - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Запуск производства грузовиков в Калуге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Легковые автомобили в России выпускают не только АвтоВАЗ и УАЗ, но и ряд других концернов, рассказал агентству “Прайм” руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
Он напомнил, что коммерческий транспорт выпускает “Группа ГАЗ” (например, пассажирские микроавтобусы “Соболь”). Группа “Соллерс” занимается легковыми и коммерческими авто, в частности, делает фургоны Atlanta и легкие грузовики Argo. Помимо этих марок, в России налажен выпуск премиальных моделей Aurus, электромобилей “Москвич” и Evolute.
Автомобиль Geely во время разгрузки судна, прибывшего из Китая, во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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Модельный ряд отечественных авто в текущем году расширится: запланирован выпуск новой модели Lada Iskra, возрождение бренда “Волга” и других, добавил Житнухин.
 
АвтоРоссияАвтоВАЗУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Группа ГАЗLada Vesta
 
 
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