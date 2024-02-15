https://ria.ru/20240215/avtobus-1927509411.html
В Курске на остановке столкнулись два автобуса
В Курске на остановке столкнулись два автобуса - РИА Новости, 15.02.2024
В Курске на остановке столкнулись два автобуса
Два автобуса столкнулись на остановке общественного транспорта в Курске, пострадали 6 человек, сообщили в в Telegram-канале УМВД по региону. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:07
2024-02-15T11:07
2024-02-15T11:48
происшествия
курск
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ВОРОНЕЖ, 15 фев - РИА Новости. Два автобуса столкнулись на остановке общественного транспорта в Курске, пострадали 6 человек, сообщили в в Telegram-канале УМВД по региону.Столкновение произошло в четверг в 8.20 на остановке общественного транспорта "Метеостанция" Курска."Автобусы направлялись со стороны Светлого проезда по ул. К. Маркса в сторону проспекта Дериглазова города Курска. Водитель… осуществил высадку пассажиров и собирался продолжить движение по маршруту, в этот момент, сзади с ним допустил столкновение другой автобус", — говорится в сообщении.По данным правоохранителей, при столкновении автобусов пострадали шесть человек, их доставили в медучреждения для осмотра и оказания помощи.
https://ria.ru/20240213/dtp-1927012970.html
курск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск
В Курске на остановке столкнулись два автобуса
В Курске на остановке столкнулись два автобуса, шесть человек пострадали
ВОРОНЕЖ, 15 фев - РИА Новости.
Два автобуса столкнулись на остановке общественного транспорта в Курске, пострадали 6 человек, сообщили в в Telegram-канале
УМВД по региону.
Столкновение произошло в четверг в 8.20 на остановке общественного транспорта "Метеостанция" Курска
.
"Автобусы направлялись со стороны Светлого проезда по ул. К. Маркса в сторону проспекта Дериглазова города Курска. Водитель… осуществил высадку пассажиров и собирался продолжить движение по маршруту, в этот момент, сзади с ним допустил столкновение другой автобус", — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, при столкновении автобусов пострадали шесть человек, их доставили в медучреждения для осмотра и оказания помощи.
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