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В Курске на остановке столкнулись два автобуса - РИА Новости, 15.02.2024
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11:07 15.02.2024 (обновлено: 11:48 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/avtobus-1927509411.html
В Курске на остановке столкнулись два автобуса
В Курске на остановке столкнулись два автобуса - РИА Новости, 15.02.2024
В Курске на остановке столкнулись два автобуса
Два автобуса столкнулись на остановке общественного транспорта в Курске, пострадали 6 человек, сообщили в в Telegram-канале УМВД по региону. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:07
2024-02-15T11:48
происшествия
курск
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ВОРОНЕЖ, 15 фев - РИА Новости. Два автобуса столкнулись на остановке общественного транспорта в Курске, пострадали 6 человек, сообщили в в Telegram-канале УМВД по региону.Столкновение произошло в четверг в 8.20 на остановке общественного транспорта "Метеостанция" Курска."Автобусы направлялись со стороны Светлого проезда по ул. К. Маркса в сторону проспекта Дериглазова города Курска. Водитель… осуществил высадку пассажиров и собирался продолжить движение по маршруту, в этот момент, сзади с ним допустил столкновение другой автобус", — говорится в сообщении.По данным правоохранителей, при столкновении автобусов пострадали шесть человек, их доставили в медучреждения для осмотра и оказания помощи.
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происшествия, курск
Происшествия, Курск
В Курске на остановке столкнулись два автобуса

В Курске на остановке столкнулись два автобуса, шесть человек пострадали

© ПОЛИЦИЯ Курской области/TelegramМесто столкновения двух автобусов в Курске. 15 февраля 2024
Место столкновения двух автобусов в Курске. 15 февраля 2024
© ПОЛИЦИЯ Курской области/Telegram
Место столкновения двух автобусов в Курске. 15 февраля 2024
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 фев - РИА Новости. Два автобуса столкнулись на остановке общественного транспорта в Курске, пострадали 6 человек, сообщили в в Telegram-канале УМВД по региону.
Столкновение произошло в четверг в 8.20 на остановке общественного транспорта "Метеостанция" Курска.
"Автобусы направлялись со стороны Светлого проезда по ул. К. Маркса в сторону проспекта Дериглазова города Курска. Водитель… осуществил высадку пассажиров и собирался продолжить движение по маршруту, в этот момент, сзади с ним допустил столкновение другой автобус", — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, при столкновении автобусов пострадали шесть человек, их доставили в медучреждения для осмотра и оказания помощи.
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