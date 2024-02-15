https://ria.ru/20240215/avtobus-1927509411.html

В Курске на остановке столкнулись два автобуса

В Курске на остановке столкнулись два автобуса - РИА Новости, 15.02.2024

В Курске на остановке столкнулись два автобуса

Два автобуса столкнулись на остановке общественного транспорта в Курске, пострадали 6 человек, сообщили в в Telegram-канале УМВД по региону. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:07

2024-02-15T11:07

2024-02-15T11:48

происшествия

курск

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ВОРОНЕЖ, 15 фев - РИА Новости. Два автобуса столкнулись на остановке общественного транспорта в Курске, пострадали 6 человек, сообщили в в Telegram-канале УМВД по региону.Столкновение произошло в четверг в 8.20 на остановке общественного транспорта "Метеостанция" Курска."Автобусы направлялись со стороны Светлого проезда по ул. К. Маркса в сторону проспекта Дериглазова города Курска. Водитель… осуществил высадку пассажиров и собирался продолжить движение по маршруту, в этот момент, сзади с ним допустил столкновение другой автобус", — говорится в сообщении.По данным правоохранителей, при столкновении автобусов пострадали шесть человек, их доставили в медучреждения для осмотра и оказания помощи.

https://ria.ru/20240213/dtp-1927012970.html

курск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курск