Рейтинг@Mail.ru
Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 15.02.2024 (обновлено: 00:04 16.02.2024)
https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927684340.html
Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом
Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом - РИА Новости, 16.02.2024
Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом
Авдеевка в скором времени может перейти под контроль российских Вооруженных сил, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-15T22:14
2024-02-16T00:04
в мире
авдеевка
сша
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
джон кирби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:287:3016:1985_1920x0_80_0_0_30daed8ab32cd19bb776c4c572cf5cf8.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Авдеевка в скором времени может перейти под контроль российских Вооруженных сил, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.&quot;К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке критическая. Россия продолжает теснить позиции украинцев на ежедневной основе. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск&quot;, — сказал он.По словам Кирби, во многом такое положение дел обусловлено дефицитом боеприпасов у ВСУ. Это, в свою очередь, произошло из-за неспособности Вашингтона отправлять Киеву новые пакеты военной помощи."Из-за того, что конгресс не одобрил запрос о дополнительном финансировании, мы не можем отправить Украине новую помощь", — резюмировал представитель Белого дома.Ранее сегодня американская газета The Washington Post сообщила, что украинские солдаты начали отступать из Авдеевки. Как заявили сами военные, "то, что им придется сдать город, — лишь вопрос времени".Как заявил в среду представитель украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, ВСУ готовятся к тому, что скоро могут потерять контроль над основной линией снабжения войск на этом направлении. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* признавал продвижение российской армии, в том числе под Авдеевкой.Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927668196.html
https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html
авдеевка
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84042b9776132b7f76093d5b87dffcf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авдеевка, сша, россия, вооруженные силы украины, украина, джон кирби
В мире, Авдеевка, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Джон Кирби
Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом

Кирби: Авдеевка может перейти под контроль России из-за нехватки припасов у ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМобилизованный боец ВС РФ на Авдеевском направлении
Мобилизованный боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Мобилизованный боец ВС РФ на Авдеевском направлении
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Авдеевка в скором времени может перейти под контроль российских Вооруженных сил, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
«

"К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке критическая. Россия продолжает теснить позиции украинцев на ежедневной основе. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск", — сказал он.

По словам Кирби, во многом такое положение дел обусловлено дефицитом боеприпасов у ВСУ. Это, в свою очередь, произошло из-за неспособности Вашингтона отправлять Киеву новые пакеты военной помощи.
"Из-за того, что конгресс не одобрил запрос о дополнительном финансировании, мы не можем отправить Украине новую помощь", — резюмировал представитель Белого дома.
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
СМИ сообщили о частичном отходе украинских военных в районе Авдеевки
Вчера, 20:23

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон.

Ранее сегодня американская газета The Washington Post сообщила, что украинские солдаты начали отступать из Авдеевки. Как заявили сами военные, "то, что им придется сдать город, — лишь вопрос времени".
Как заявил в среду представитель украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, ВСУ готовятся к тому, что скоро могут потерять контроль над основной линией снабжения войск на этом направлении. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* признавал продвижение российской армии, в том числе под Авдеевкой.
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.
Эвакуированный мирный житель Авдеевки Петр Михайлович
Житель Авдеевки заявил, что встретил российских бойцов со слезами на глазах
Вчера, 18:46
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаДжон Кирби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала