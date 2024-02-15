Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом
Кирби: Авдеевка может перейти под контроль России из-за нехватки припасов у ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМобилизованный боец ВС РФ на Авдеевском направлении
Мобилизованный боец ВС РФ на Авдеевском направлении
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Авдеевка в скором времени может перейти под контроль российских Вооруженных сил, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
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"К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке критическая. Россия продолжает теснить позиции украинцев на ежедневной основе. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск", — сказал он.
По словам Кирби, во многом такое положение дел обусловлено дефицитом боеприпасов у ВСУ. Это, в свою очередь, произошло из-за неспособности Вашингтона отправлять Киеву новые пакеты военной помощи.
"Из-за того, что конгресс не одобрил запрос о дополнительном финансировании, мы не можем отправить Украине новую помощь", — резюмировал представитель Белого дома.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон.
Ранее сегодня американская газета The Washington Post сообщила, что украинские солдаты начали отступать из Авдеевки. Как заявили сами военные, "то, что им придется сдать город, — лишь вопрос времени".
Как заявил в среду представитель украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, ВСУ готовятся к тому, что скоро могут потерять контроль над основной линией снабжения войск на этом направлении. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* признавал продвижение российской армии, в том числе под Авдеевкой.
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.