https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927684340.html

Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом

Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом - РИА Новости, 16.02.2024

Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом

Авдеевка в скором времени может перейти под контроль российских Вооруженных сил, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-15T22:14

2024-02-15T22:14

2024-02-16T00:04

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Авдеевка в скором времени может перейти под контроль российских Вооруженных сил, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби."К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке критическая. Россия продолжает теснить позиции украинцев на ежедневной основе. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск", — сказал он.По словам Кирби, во многом такое положение дел обусловлено дефицитом боеприпасов у ВСУ. Это, в свою очередь, произошло из-за неспособности Вашингтона отправлять Киеву новые пакеты военной помощи."Из-за того, что конгресс не одобрил запрос о дополнительном финансировании, мы не можем отправить Украине новую помощь", — резюмировал представитель Белого дома.Ранее сегодня американская газета The Washington Post сообщила, что украинские солдаты начали отступать из Авдеевки. Как заявили сами военные, "то, что им придется сдать город, — лишь вопрос времени".Как заявил в среду представитель украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, ВСУ готовятся к тому, что скоро могут потерять контроль над основной линией снабжения войск на этом направлении. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* признавал продвижение российской армии, в том числе под Авдеевкой.Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927668196.html

https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html

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в мире, авдеевка, сша, россия, вооруженные силы украины, украина, джон кирби