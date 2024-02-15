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Житель Авдеевки заявил, что встретил российских бойцов со слезами на глазах - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 15.02.2024 (обновлено: 20:17 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html
Житель Авдеевки заявил, что встретил российских бойцов со слезами на глазах
Житель Авдеевки заявил, что встретил российских бойцов со слезами на глазах - РИА Новости, 15.02.2024
Житель Авдеевки заявил, что встретил российских бойцов со слезами на глазах
Один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки, где сейчас идут бои, рассказал, что со слезами на глазах встретил российских бойцов, видео с ним... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:46
2024-02-15T20:17
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецкая народная республика
кирилл макаров
безопасность
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки, где сейчас идут бои, рассказал, что со слезами на глазах встретил российских бойцов, видео с ним опубликовал в своем Telegram-канале и. о. министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.&quot;Как увидел российские флаги — заплакал. Наши пришли, родненькие!&quot; — сказал мужчина.Эвакуированный житель Петр Михайлович рассказал, что украинские войска стреляют уже два года по мирному населению, а домов там практически не осталось. Он выразил надежду, что скоро получит российский паспорт и воссоединится с дочкой и внучкой. Макаров подчеркнул, что в Авдеевке еще остаются мирные жители, которые "ждут полного освобождения города". Как заявил в среду представитель украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, ВСУ готовятся к тому, что скоро могут потерять контроль над основной линией снабжения войск на этом направлении. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* признавал продвижение российской армии, в том числе под Авдеевкой.Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20240213/avdeevka-1927206488.html
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, кирилл макаров, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Кирилл Макаров, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Житель Авдеевки заявил, что встретил российских бойцов со слезами на глазах

Житель Авдеевки рассказал, что заплакал при виде военных с российскими флагами

© МАКАРОВ/TelegramЭвакуированный мирный житель Авдеевки Петр Михайлович
Эвакуированный мирный житель Авдеевки Петр Михайлович
© МАКАРОВ/Telegram
Эвакуированный мирный житель Авдеевки Петр Михайлович
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ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки, где сейчас идут бои, рассказал, что со слезами на глазах встретил российских бойцов, видео с ним опубликовал в своем Telegram-канале и. о. министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
«

"Как увидел российские флаги — заплакал. Наши пришли, родненькие!" — сказал мужчина.

Эвакуированный житель Петр Михайлович рассказал, что украинские войска стреляют уже два года по мирному населению, а домов там практически не осталось. Он выразил надежду, что скоро получит российский паспорт и воссоединится с дочкой и внучкой.
Макаров подчеркнул, что в Авдеевке еще остаются мирные жители, которые "ждут полного освобождения города".

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон.

Как заявил в среду представитель украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, ВСУ готовятся к тому, что скоро могут потерять контроль над основной линией снабжения войск на этом направлении. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* признавал продвижение российской армии, в том числе под Авдеевкой.
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
Украинский военнослужащий в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Жительница Авдеевки: украинские власти "выдавливали" население из города
13 февраля, 23:51
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаКирилл МакаровБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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