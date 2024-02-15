https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html

Житель Авдеевки заявил, что встретил российских бойцов со слезами на глазах

Житель Авдеевки заявил, что встретил российских бойцов со слезами на глазах - РИА Новости, 15.02.2024

Житель Авдеевки заявил, что встретил российских бойцов со слезами на глазах

Один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки, где сейчас идут бои, рассказал, что со слезами на глазах встретил российских бойцов, видео с ним... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:46

2024-02-15T18:46

2024-02-15T20:17

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

донецкая народная республика

кирилл макаров

безопасность

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки, где сейчас идут бои, рассказал, что со слезами на глазах встретил российских бойцов, видео с ним опубликовал в своем Telegram-канале и. о. министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров."Как увидел российские флаги — заплакал. Наши пришли, родненькие!" — сказал мужчина.Эвакуированный житель Петр Михайлович рассказал, что украинские войска стреляют уже два года по мирному населению, а домов там практически не осталось. Он выразил надежду, что скоро получит российский паспорт и воссоединится с дочкой и внучкой. Макаров подчеркнул, что в Авдеевке еще остаются мирные жители, которые "ждут полного освобождения города". Как заявил в среду представитель украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, ВСУ готовятся к тому, что скоро могут потерять контроль над основной линией снабжения войск на этом направлении. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* признавал продвижение российской армии, в том числе под Авдеевкой.Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.* Внесен в перечень экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20240213/avdeevka-1927206488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авдеевка, россия, донецкая народная республика, кирилл макаров, безопасность, ситуация в днр и лнр