Житель Авдеевки заявил, что встретил российских бойцов со слезами на глазах
Житель Авдеевки рассказал, что заплакал при виде военных с российскими флагами
© МАКАРОВ/TelegramЭвакуированный мирный житель Авдеевки Петр Михайлович
© МАКАРОВ/Telegram
Эвакуированный мирный житель Авдеевки Петр Михайлович
ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки, где сейчас идут бои, рассказал, что со слезами на глазах встретил российских бойцов, видео с ним опубликовал в своем Telegram-канале и. о. министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
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"Как увидел российские флаги — заплакал. Наши пришли, родненькие!" — сказал мужчина.
Эвакуированный житель Петр Михайлович рассказал, что украинские войска стреляют уже два года по мирному населению, а домов там практически не осталось. Он выразил надежду, что скоро получит российский паспорт и воссоединится с дочкой и внучкой.
Макаров подчеркнул, что в Авдеевке еще остаются мирные жители, которые "ждут полного освобождения города".
Как заявил в среду представитель украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, ВСУ готовятся к тому, что скоро могут потерять контроль над основной линией снабжения войск на этом направлении. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* признавал продвижение российской армии, в том числе под Авдеевкой.
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.