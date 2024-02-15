https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927528288.html

Украинская бригада назвала ситуацию под Авдеевкой угрожающей

Украинская бригада назвала ситуацию под Авдеевкой угрожающей - РИА Новости, 15.02.2024

Украинская бригада назвала ситуацию под Авдеевкой угрожающей

Ситуация в Авдеевке для украинских войск угрожающая и нестабильная, сообщила штурмовая бригада, отправленная туда в качестве подкрепления, в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:55

2024-02-15T11:55

2024-02-15T13:30

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ситуация в Авдеевке для украинских войск угрожающая и нестабильная, сообщила штурмовая бригада, отправленная туда в качестве подкрепления, в Telegram-канале."Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая", — говорится в публикации.Ранее на этой неделе депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада состоит в основном из боевиков "Азова"*, которых нет смысла брать в плен.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон.Накануне представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в войсках готовятся к скорой потере основной линии снабжения под Авдеевкой.В свою очередь, новый главком ВСУ Александр Сырский признал, что российская сторона под Авдеевкой "имеет численное преимущество в личном составе".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

https://ria.ru/20240213/avdeevka-1927206488.html

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в мире, россия, донецк, авдеевка, кирилл буданов, вооруженные силы украины