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Украинская бригада назвала ситуацию под Авдеевкой угрожающей - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 15.02.2024 (обновлено: 13:30 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927528288.html
Украинская бригада назвала ситуацию под Авдеевкой угрожающей
Украинская бригада назвала ситуацию под Авдеевкой угрожающей - РИА Новости, 15.02.2024
Украинская бригада назвала ситуацию под Авдеевкой угрожающей
Ситуация в Авдеевке для украинских войск угрожающая и нестабильная, сообщила штурмовая бригада, отправленная туда в качестве подкрепления, в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:55
2024-02-15T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецк
авдеевка
кирилл буданов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ситуация в Авдеевке для украинских войск угрожающая и нестабильная, сообщила штурмовая бригада, отправленная туда в качестве подкрепления, в Telegram-канале.&quot;Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая&quot;, — говорится в публикации.Ранее на этой неделе депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада состоит в основном из боевиков "Азова"*, которых нет смысла брать в плен.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон.Накануне представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в войсках готовятся к скорой потере основной линии снабжения под Авдеевкой.В свою очередь, новый главком ВСУ Александр Сырский признал, что российская сторона под Авдеевкой "имеет численное преимущество в личном составе".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html
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в мире, россия, донецк, авдеевка, кирилл буданов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецк, Авдеевка, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины
Украинская бригада назвала ситуацию под Авдеевкой угрожающей

Срочно отправленная в Авдеевку бригада ВСУ рассказала об угрожающей ситуации

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ситуация в Авдеевке для украинских войск угрожающая и нестабильная, сообщила штурмовая бригада, отправленная туда в качестве подкрепления, в Telegram-канале.
«

"Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая", — говорится в публикации.

Ранее на этой неделе депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада состоит в основном из боевиков "Азова"*, которых нет смысла брать в плен.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон.
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Накануне представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в войсках готовятся к скорой потере основной линии снабжения под Авдеевкой.
В свою очередь, новый главком ВСУ Александр Сырский признал, что российская сторона под Авдеевкой "имеет численное преимущество в личном составе".
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкАвдеевкаКирилл БудановВооруженные силы Украины
 
 
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