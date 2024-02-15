Украинская бригада назвала ситуацию под Авдеевкой угрожающей
Срочно отправленная в Авдеевку бригада ВСУ рассказала об угрожающей ситуации
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ситуация в Авдеевке для украинских войск угрожающая и нестабильная, сообщила штурмовая бригада, отправленная туда в качестве подкрепления, в Telegram-канале.
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"Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая", — говорится в публикации.
Ранее на этой неделе депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада состоит в основном из боевиков "Азова"*, которых нет смысла брать в плен.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон.
Накануне представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в войсках готовятся к скорой потере основной линии снабжения под Авдеевкой.
В свою очередь, новый главком ВСУ Александр Сырский признал, что российская сторона под Авдеевкой "имеет численное преимущество в личном составе".
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.