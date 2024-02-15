https://ria.ru/20240215/ataka-1927587868.html
В Белгороде сняли предупреждение о ракетной атаке
В Белгороде сняли предупреждение о ракетной атаке - РИА Новости, 15.02.2024
В Белгороде сняли предупреждение о ракетной атаке
Ракетная опасность отменена в Белгороде, сообщили в мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:37
2024-02-15T14:37
2024-02-15T14:49
белгород
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927580328_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c318611f0382c2d09f4a68ac410dee5c.jpg
БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде, сообщили в мэрии в Telegram-канале.Более двух часов назад мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности, жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам."Внимание! Город Белгород, Белгородский район. Отбой ракетной опасности", – сообщила мэрия.Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности.По его информации, пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения в результате украинской атаки по Белгороду, есть разрушения в 7 частных и 5 многоквартирных домах.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927574673.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927580328_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0c99d187ec89884afbbd9514a9cd7b03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия
В Белгороде сняли предупреждение о ракетной атаке
Мэрия Белгорода сообщила о снятии предупреждения о ракетной атаке
БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости.
Ракетная опасность отменена в Белгороде, сообщили в мэрии в Telegram-канале
.
Более двух часов назад мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности, жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам.
"Внимание! Город Белгород
, Белгородский район. Отбой ракетной опасности", – сообщила мэрия.
Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности.
По его информации, пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения в результате украинской атаки по Белгороду, есть разрушения в 7 частных и 5 многоквартирных домах.
МИД пообещал вынести новую атаку Белгорода на рассмотрение Совбеза ООН