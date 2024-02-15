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В Белгороде сняли предупреждение о ракетной атаке - РИА Новости, 15.02.2024
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14:37 15.02.2024 (обновлено: 14:49 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/ataka-1927587868.html
В Белгороде сняли предупреждение о ракетной атаке
В Белгороде сняли предупреждение о ракетной атаке - РИА Новости, 15.02.2024
В Белгороде сняли предупреждение о ракетной атаке
Ракетная опасность отменена в Белгороде, сообщили в мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:37
2024-02-15T14:49
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде, сообщили в мэрии в Telegram-канале.Более двух часов назад мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности, жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам."Внимание! Город Белгород, Белгородский район. Отбой ракетной опасности", ­­– сообщила мэрия.Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности.По его информации, пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения в результате украинской атаки по Белгороду, есть разрушения в 7 частных и 5 многоквартирных домах.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927574673.html
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белгород, происшествия
Белгород, Происшествия
В Белгороде сняли предупреждение о ракетной атаке

Мэрия Белгорода сообщила о снятии предупреждения о ракетной атаке

© РИА НовостиЗдание школы, поврежденное в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду
Здание школы, поврежденное в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости
Здание школы, поврежденное в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде, сообщили в мэрии в Telegram-канале.
Более двух часов назад мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности, жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам.
"Внимание! Город Белгород, Белгородский район. Отбой ракетной опасности", ­­– сообщила мэрия.
Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности.
По его информации, пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения в результате украинской атаки по Белгороду, есть разрушения в 7 частных и 5 многоквартирных домах.
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