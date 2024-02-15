https://ria.ru/20240215/ataka-1927587868.html

В Белгороде сняли предупреждение о ракетной атаке

В Белгороде сняли предупреждение о ракетной атаке - РИА Новости, 15.02.2024

В Белгороде сняли предупреждение о ракетной атаке

Ракетная опасность отменена в Белгороде, сообщили в мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:37

2024-02-15T14:37

2024-02-15T14:49

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде, сообщили в мэрии в Telegram-канале.Более двух часов назад мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности, жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам."Внимание! Город Белгород, Белгородский район. Отбой ракетной опасности", ­­– сообщила мэрия.Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности.По его информации, пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения в результате украинской атаки по Белгороду, есть разрушения в 7 частных и 5 многоквартирных домах.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927574673.html

белгород

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, происшествия