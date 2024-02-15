https://ria.ru/20240215/arktika-1927493233.html

В Норвегии прокомментировали возможный выход России из Арктического совета

В Норвегии прокомментировали возможный выход России из Арктического совета - РИА Новости, 15.02.2024

В Норвегии прокомментировали возможный выход России из Арктического совета

Председательствующая в Арктическом совете Норвегия будет сожалеть, если Россия покинет это объединение, заявила РИА Новости советник по связям с общественностью РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:50

2024-02-15T09:50

2024-02-15T09:50

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арктический совет

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Председательствующая в Арктическом совете Норвегия будет сожалеть, если Россия покинет это объединение, заявила РИА Новости советник по связям с общественностью МИД Норвегии Марикен Бруусгор Харбиц. "Мы поддерживаем контакты со всеми странами-членами, включая Россию, и знакомы с позицией этой страны... Цель Норвегии - сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами. Мы считаем, что крайне важно, чтобы именно страны Арктического совета взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности и устойчивости региона. Поэтому мы будем сожалеть, если кто-то из восьми членов решит покинуть объединение", - сказала она. Ранее Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов. На сегодняшний день вопрос о возможном выходе России из Арктического совета не стоит, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.

https://ria.ru/20240213/zayavlenie-1927019872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, норвегия, дания, арктический совет