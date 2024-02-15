https://ria.ru/20240215/arest-1927605344.html
Экс-координатора "Голоса"* арестовали за интимную переписку с ребенком
Экс-координатора "Голоса"* арестовали за интимную переписку с ребенком - РИА Новости, 15.02.2024
Экс-координатора "Голоса"* арестовали за интимную переписку с ребенком
Беловский городской суд Кемеровской области арестовал по делу о развратных действиях в отношении ребенка экс-координатора движения "Голос"* иноагента Сергея... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:37
2024-02-15T15:37
2024-02-15T15:37
происшествия
"голос"
алтайский край
telegram
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
КЕМЕРОВО, 15 фев – РИА Новости. Беловский городской суд Кемеровской области арестовал по делу о развратных действиях в отношении ребенка экс-координатора движения "Голос"* иноагента Сергея Пискунова**, сообщили РИА Новости в суде. Ранее источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что Пискунов** был задержан в Алтайском крае: по данным следствия, в течение почти месяца он в Telegram просил откровенные фотографии у 13-летней девочки. "Избрана мера пресечения ему в виде заключения под стражу на срок полтора месяца, до 12 апреля", – сообщила собеседница агентства из суда.По статье о совершении развратных действий без применения насилия в отношении ребенка 12-14 лет предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы.* Организация признана в России иностранным агентом** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240209/arest-1926492380.html
алтайский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, "голос", алтайский край, telegram, россия
Происшествия, "Голос", Алтайский край, Telegram, Россия
Экс-координатора "Голоса"* арестовали за интимную переписку с ребенком
В Кузбассе арестовали экс-координатора "Голоса" за интимную переписку с ребенком
КЕМЕРОВО, 15 фев – РИА Новости. Беловский городской суд Кемеровской области арестовал по делу о развратных действиях в отношении ребенка экс-координатора движения "Голос"* иноагента Сергея Пискунова**, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что Пискунов** был задержан в Алтайском крае
: по данным следствия, в течение почти месяца он в Telegram
просил откровенные фотографии у 13-летней девочки.
«
"Избрана мера пресечения ему в виде заключения под стражу на срок полтора месяца, до 12 апреля", – сообщила собеседница агентства из суда.
По статье о совершении развратных действий без применения насилия в отношении ребенка 12-14 лет предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы.
* Организация признана в России иностранным агентом
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
В Ростове-на-Дону арестовали педофила, преследовавшего двух девочек