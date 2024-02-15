Рейтинг@Mail.ru
Экс-координатора "Голоса"* арестовали за интимную переписку с ребенком - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/arest-1927605344.html
Экс-координатора "Голоса"* арестовали за интимную переписку с ребенком
Экс-координатора "Голоса"* арестовали за интимную переписку с ребенком - РИА Новости, 15.02.2024
Экс-координатора "Голоса"* арестовали за интимную переписку с ребенком
Беловский городской суд Кемеровской области арестовал по делу о развратных действиях в отношении ребенка экс-координатора движения "Голос"* иноагента Сергея... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:37
2024-02-15T15:37
происшествия
"голос"
алтайский край
telegram
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
КЕМЕРОВО, 15 фев – РИА Новости. Беловский городской суд Кемеровской области арестовал по делу о развратных действиях в отношении ребенка экс-координатора движения "Голос"* иноагента Сергея Пискунова**, сообщили РИА Новости в суде. Ранее источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что Пискунов** был задержан в Алтайском крае: по данным следствия, в течение почти месяца он в Telegram просил откровенные фотографии у 13-летней девочки. &quot;Избрана мера пресечения ему в виде заключения под стражу на срок полтора месяца, до 12 апреля&quot;, – сообщила собеседница агентства из суда.По статье о совершении развратных действий без применения насилия в отношении ребенка 12-14 лет предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы.* Организация признана в России иностранным агентом** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240209/arest-1926492380.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, "голос", алтайский край, telegram, россия
Происшествия, "Голос", Алтайский край, Telegram, Россия
Экс-координатора "Голоса"* арестовали за интимную переписку с ребенком

В Кузбассе арестовали экс-координатора "Голоса" за интимную переписку с ребенком

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 15 фев – РИА Новости. Беловский городской суд Кемеровской области арестовал по делу о развратных действиях в отношении ребенка экс-координатора движения "Голос"* иноагента Сергея Пискунова**, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что Пискунов** был задержан в Алтайском крае: по данным следствия, в течение почти месяца он в Telegram просил откровенные фотографии у 13-летней девочки.
«

"Избрана мера пресечения ему в виде заключения под стражу на срок полтора месяца, до 12 апреля", – сообщила собеседница агентства из суда.

По статье о совершении развратных действий без применения насилия в отношении ребенка 12-14 лет предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы.
* Организация признана в России иностранным агентом
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Ростове-на-Дону арестовали педофила, преследовавшего двух девочек
9 февраля, 19:07
 
Происшествия"Голос"Алтайский крайTelegramРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала