https://ria.ru/20240215/arest-1927605344.html

Экс-координатора "Голоса"* арестовали за интимную переписку с ребенком

Экс-координатора "Голоса"* арестовали за интимную переписку с ребенком - РИА Новости, 15.02.2024

Экс-координатора "Голоса"* арестовали за интимную переписку с ребенком

Беловский городской суд Кемеровской области арестовал по делу о развратных действиях в отношении ребенка экс-координатора движения "Голос"* иноагента Сергея... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:37

2024-02-15T15:37

2024-02-15T15:37

происшествия

"голос"

алтайский край

telegram

россия

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КЕМЕРОВО, 15 фев – РИА Новости. Беловский городской суд Кемеровской области арестовал по делу о развратных действиях в отношении ребенка экс-координатора движения "Голос"* иноагента Сергея Пискунова**, сообщили РИА Новости в суде. Ранее источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что Пискунов** был задержан в Алтайском крае: по данным следствия, в течение почти месяца он в Telegram просил откровенные фотографии у 13-летней девочки. "Избрана мера пресечения ему в виде заключения под стражу на срок полтора месяца, до 12 апреля", – сообщила собеседница агентства из суда.По статье о совершении развратных действий без применения насилия в отношении ребенка 12-14 лет предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы.* Организация признана в России иностранным агентом** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240209/arest-1926492380.html

алтайский край

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, "голос", алтайский край, telegram, россия