Рейтинг@Mail.ru
Глава Euroclear предупредила о рисках закладывания российских активов - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 15.02.2024 (обновлено: 20:54 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/aktivy-1927669656.html
Глава Euroclear предупредила о рисках закладывания российских активов
Глава Euroclear предупредила о рисках закладывания российских активов - РИА Новости, 15.02.2024
Глава Euroclear предупредила о рисках закладывания российских активов
Применение замороженных российских активов в качестве залога по кредитам Киеву может считаться их "непрямой конфискацией" и подвергнуть ЕС повышенному риску... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:34
2024-02-15T20:54
экономика
россия
украина
киев
кирилл логвинов
антон силуанов
евросоюз
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_0:158:3045:1871_1920x0_80_0_0_b3eef3da0042f1d5c15424792600bed9.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Применение замороженных российских активов в качестве залога по кредитам Киеву может считаться их "непрямой конфискацией" и подвергнуть ЕС повышенному риску финансовой нестабильности, заявила исполнительный директор бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри в интервью изданию Financial Times.&quot;Использование активов, которые вам не принадлежат, в качестве залога очень близко к непрямой конфискации или обязательству о будущей конфискации, что может иметь точно такие же последствия для рынков, как и прямая конфискация&quot;, — подчеркнула она.По словам Мостри, при рассмотрении логики конфискации иностранных активов видно, как "доверие к финансовой системе Euroclear, европейским рынкам капитала и к евро как валюте в целом существенно пострадали" в глазах международных инвесторов. В то же время глава депозитария заявила, что организация согласилась бы выделить на восстановление Украины часть прибыли от активов. По ее словам, риски в этом случае немного ниже, поскольку эта прибыль "по закону принадлежит Euroclear". По словам Мостри, организация столкнулась с 50-100 исками в российских судах по поводу замороженных активов и число дел, вероятно, будет расти. Она отметила, что компания уже проиграла несколько дел и, несмотря на апелляции, маловероятно, что результат изменится.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине.В начале 2024-го официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как отметила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.При этом, по мнению колумниста The Washington Post Джоша Рогина, американская администрация не сможет реализовывать схему использования замороженных валютных резервов для помощи Украине без согласия европейских стран.
https://ria.ru/20240215/aktivy-1927645227.html
https://ria.ru/20240213/konfiskatsiya-1927026690.html
https://ria.ru/20240210/aktivy-1926544400.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_29fb6536a86b98c5dc9ff6f07ba77221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, киев, кирилл логвинов, антон силуанов, евросоюз, euroclear, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Киев, Кирилл Логвинов, Антон Силуанов, Евросоюз, Euroclear, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Глава Euroclear предупредила о рисках закладывания российских активов

Глава Euroclear предупредила о рисках закладывания и конфискации активов России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Применение замороженных российских активов в качестве залога по кредитам Киеву может считаться их "непрямой конфискацией" и подвергнуть ЕС повышенному риску финансовой нестабильности, заявила исполнительный директор бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри в интервью изданию Financial Times.
«

"Использование активов, которые вам не принадлежат, в качестве залога очень близко к непрямой конфискации или обязательству о будущей конфискации, что может иметь точно такие же последствия для рынков, как и прямая конфискация", — подчеркнула она.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
В США предупредили о бумеранге от возможной конфискации российских активов
Вчера, 18:07
По словам Мостри, при рассмотрении логики конфискации иностранных активов видно, как "доверие к финансовой системе Euroclear, европейским рынкам капитала и к евро как валюте в целом существенно пострадали" в глазах международных инвесторов.
В то же время глава депозитария заявила, что организация согласилась бы выделить на восстановление Украины часть прибыли от активов. По ее словам, риски в этом случае немного ниже, поскольку эта прибыль "по закону принадлежит Euroclear".
По словам Мостри, организация столкнулась с 50-100 исками в российских судах по поводу замороженных активов и число дел, вероятно, будет расти. Она отметила, что компания уже проиграла несколько дел и, несмотря на апелляции, маловероятно, что результат изменится.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Эксперт объяснил "сложные пируэты" Евросоюза вокруг российских активов
13 февраля, 11:46
В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине.
В начале 2024-го официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как отметила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.
При этом, по мнению колумниста The Washington Post Джоша Рогина, американская администрация не сможет реализовывать схему использования замороженных валютных резервов для помощи Украине без согласия европейских стран.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
МИД России назвал намерение ЕС заморозить активы экономическим бандитизмом
10 февраля, 09:03
 
ЭкономикаРоссияУкраинаКиевКирилл ЛогвиновАнтон СилуановЕвросоюзEuroclearЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала