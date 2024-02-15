https://ria.ru/20240215/aktivy-1927669656.html

Глава Euroclear предупредила о рисках закладывания российских активов

Глава Euroclear предупредила о рисках закладывания российских активов - РИА Новости, 15.02.2024

Глава Euroclear предупредила о рисках закладывания российских активов

Применение замороженных российских активов в качестве залога по кредитам Киеву может считаться их "непрямой конфискацией" и подвергнуть ЕС повышенному риску... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T20:34

2024-02-15T20:34

2024-02-15T20:54

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кирилл логвинов

антон силуанов

евросоюз

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Применение замороженных российских активов в качестве залога по кредитам Киеву может считаться их "непрямой конфискацией" и подвергнуть ЕС повышенному риску финансовой нестабильности, заявила исполнительный директор бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри в интервью изданию Financial Times."Использование активов, которые вам не принадлежат, в качестве залога очень близко к непрямой конфискации или обязательству о будущей конфискации, что может иметь точно такие же последствия для рынков, как и прямая конфискация", — подчеркнула она.По словам Мостри, при рассмотрении логики конфискации иностранных активов видно, как "доверие к финансовой системе Euroclear, европейским рынкам капитала и к евро как валюте в целом существенно пострадали" в глазах международных инвесторов. В то же время глава депозитария заявила, что организация согласилась бы выделить на восстановление Украины часть прибыли от активов. По ее словам, риски в этом случае немного ниже, поскольку эта прибыль "по закону принадлежит Euroclear". По словам Мостри, организация столкнулась с 50-100 исками в российских судах по поводу замороженных активов и число дел, вероятно, будет расти. Она отметила, что компания уже проиграла несколько дел и, несмотря на апелляции, маловероятно, что результат изменится.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине.В начале 2024-го официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как отметила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.При этом, по мнению колумниста The Washington Post Джоша Рогина, американская администрация не сможет реализовывать схему использования замороженных валютных резервов для помощи Украине без согласия европейских стран.

https://ria.ru/20240215/aktivy-1927645227.html

https://ria.ru/20240213/konfiskatsiya-1927026690.html

https://ria.ru/20240210/aktivy-1926544400.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, украина, киев, кирилл логвинов, антон силуанов, евросоюз, euroclear, еврокомиссия, санкции в отношении россии