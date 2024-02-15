Глава Euroclear предупредила о рисках закладывания российских активов
Глава Euroclear предупредила о рисках закладывания и конфискации активов России
Центральный банк России. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Применение замороженных российских активов в качестве залога по кредитам Киеву может считаться их "непрямой конфискацией" и подвергнуть ЕС повышенному риску финансовой нестабильности, заявила исполнительный директор бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри в интервью изданию Financial Times.
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"Использование активов, которые вам не принадлежат, в качестве залога очень близко к непрямой конфискации или обязательству о будущей конфискации, что может иметь точно такие же последствия для рынков, как и прямая конфискация", — подчеркнула она.
По словам Мостри, при рассмотрении логики конфискации иностранных активов видно, как "доверие к финансовой системе Euroclear, европейским рынкам капитала и к евро как валюте в целом существенно пострадали" в глазах международных инвесторов.
В то же время глава депозитария заявила, что организация согласилась бы выделить на восстановление Украины часть прибыли от активов. По ее словам, риски в этом случае немного ниже, поскольку эта прибыль "по закону принадлежит Euroclear".
По словам Мостри, организация столкнулась с 50-100 исками в российских судах по поводу замороженных активов и число дел, вероятно, будет расти. Она отметила, что компания уже проиграла несколько дел и, несмотря на апелляции, маловероятно, что результат изменится.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине.
В начале 2024-го официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как отметила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.
При этом, по мнению колумниста The Washington Post Джоша Рогина, американская администрация не сможет реализовывать схему использования замороженных валютных резервов для помощи Украине без согласия европейских стран.