https://ria.ru/20240215/agitatsiya-1927552476.html

В ЦИК прошла жеребьевка печатных площадей в СМИ для агитации кандидатов

В ЦИК прошла жеребьевка печатных площадей в СМИ для агитации кандидатов - РИА Новости, 15.02.2024

В ЦИК прошла жеребьевка печатных площадей в СМИ для агитации кандидатов

Центризбирком России провел жеребьевку бесплатных печатных площадей в СМИ для агитации кандидатов на выборах президента РФ, результаты жеребьевки будут... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:59

2024-02-15T12:59

2024-02-15T12:59

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Центризбирком России провел жеребьевку бесплатных печатных площадей в СМИ для агитации кандидатов на выборах президента РФ, результаты жеребьевки будут утверждены на заседании ЦИК РФ в пятницу. "До голосования на выборах президента РФ остается менее месяца. 17 февраля начнется предвыборная агитация и в периодических печатных изданиях. Наш закон закрепляет право кандидатов и выдвинувших их политических партий на получение бесплатной печатной площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях. И сегодня мы собрались здесь для проведения жеребьевки по бесплатной печатной площади, которая будет предоставлена общероссийскими государственными изданиями. В результате жеребьевки будут определены дата публикации агитационных материалов и место на полосе. Результаты жеребьевки оформляются протоколом и будут утверждены нами завтра на заседании ЦИК России", - сказала член ЦИК РФ Наталья Бударина перед началом жеребьевки. В жеребьевке участвовали 13 российских изданий, а именно: "Российская газета", "Парламентская газета", "Башкортостан", "Республика Башкортостан", "Кызыл тан", "Омет", "Толон (Заря)", "Крымская газета", "Москва вечерняя", "Молодежная газета", "Чувашская женщина", "Тихоокеанская звезда", "Вечерняя Москва". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240212/nadezhdin-1926839977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, наталья бударина, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, цик рф, совет федерации рф