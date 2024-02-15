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Россия всегда будет помнить павших в Афганистане, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024
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17:04 15.02.2024 (обновлено: 17:16 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/afganistan-1927629543.html
Россия всегда будет помнить павших в Афганистане, заявил Путин
Россия всегда будет помнить павших в Афганистане, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024
Россия всегда будет помнить павших в Афганистане, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в обращении к участникам вечера, приуроченного к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, отметил, что граждане РФ... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:04
2024-02-15T17:16
россия
афганистан
владимир путин
общество
ссср
афганская война (1979—1989)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам вечера, приуроченного к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, отметил, что граждане РФ всегда будут хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая отчизну, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сотни тысяч солдат, офицеров, гражданских специалистов – медицинских работников, учителей, строителей, представителей других профессий в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг. При решении поставленных задач проявляли бесстрашие и отвагу, благородство и милосердие. Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая отчизну", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что ветераны-афганцы через десятилетия пронесли нерушимое боевое братство, помогавшее им в преодолении всех испытаний. Глава государства подчеркнул, что сегодня участники афганской войны добровольно участвуют в специальной военной операции. Помимо этого, ветераны-афганцы поддерживают семьи павших на территории Афганистана товарищей, а также уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодёжи, добавил он.
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россия, афганистан, владимир путин, общество, ссср, афганская война (1979—1989)
Россия, Афганистан, Владимир Путин, Общество, СССР, Афганская война (1979—1989)
Россия всегда будет помнить павших в Афганистане, заявил Путин

Путин: Россия всегда будет хранить память о павших за Отчизну в Афганистане

© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкВывод ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан. 1989 год
Вывод ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан. 1989 год - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / В. Киселев
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Вывод ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан. 1989 год. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам вечера, приуроченного к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, отметил, что граждане РФ всегда будут хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая отчизну, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сотни тысяч солдат, офицеров, гражданских специалистов – медицинских работников, учителей, строителей, представителей других профессий в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг. При решении поставленных задач проявляли бесстрашие и отвагу, благородство и милосердие. Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая отчизну", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что ветераны-афганцы через десятилетия пронесли нерушимое боевое братство, помогавшее им в преодолении всех испытаний. Глава государства подчеркнул, что сегодня участники афганской войны добровольно участвуют в специальной военной операции. Помимо этого, ветераны-афганцы поддерживают семьи павших на территории Афганистана товарищей, а также уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодёжи, добавил он.
Поэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Перевал Саланг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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РоссияАфганистанВладимир ПутинОбществоСССРАфганская война (1979—1989)
 
 
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