https://ria.ru/20240215/afganistan-1927629543.html
Россия всегда будет помнить павших в Афганистане, заявил Путин
Россия всегда будет помнить павших в Афганистане, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024
Россия всегда будет помнить павших в Афганистане, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в обращении к участникам вечера, приуроченного к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, отметил, что граждане РФ... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:04
2024-02-15T17:04
2024-02-15T17:16
россия
афганистан
владимир путин
общество
ссср
афганская война (1979—1989)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927354159_0:110:2918:1751_1920x0_80_0_0_9c21d4cecdf974cb9a8789522ffee109.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам вечера, приуроченного к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, отметил, что граждане РФ всегда будут хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая отчизну, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сотни тысяч солдат, офицеров, гражданских специалистов – медицинских работников, учителей, строителей, представителей других профессий в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг. При решении поставленных задач проявляли бесстрашие и отвагу, благородство и милосердие. Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая отчизну", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что ветераны-афганцы через десятилетия пронесли нерушимое боевое братство, помогавшее им в преодолении всех испытаний. Глава государства подчеркнул, что сегодня участники афганской войны добровольно участвуют в специальной военной операции. Помимо этого, ветераны-афганцы поддерживают семьи павших на территории Афганистана товарищей, а также уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодёжи, добавил он.
https://ria.ru/20240215/afganistan-1927387917.html
россия
афганистан
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927354159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_babf11456f04985c971ec0a7d85d6e18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, афганистан, владимир путин, общество, ссср, афганская война (1979—1989)
Россия, Афганистан, Владимир Путин, Общество, СССР, Афганская война (1979—1989)
Россия всегда будет помнить павших в Афганистане, заявил Путин
Путин: Россия всегда будет хранить память о павших за Отчизну в Афганистане
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в обращении к участникам вечера, приуроченного к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, отметил, что граждане РФ всегда будут хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая отчизну, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Сотни тысяч солдат, офицеров, гражданских специалистов – медицинских работников, учителей, строителей, представителей других профессий в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг. При решении поставленных задач проявляли бесстрашие и отвагу, благородство и милосердие. Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая отчизну", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что ветераны-афганцы через десятилетия пронесли нерушимое боевое братство, помогавшее им в преодолении всех испытаний. Глава государства подчеркнул, что сегодня участники афганской войны добровольно участвуют в специальной военной операции. Помимо этого, ветераны-афганцы поддерживают семьи павших на территории Афганистана товарищей, а также уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодёжи, добавил он.
"Мы не проиграли". Как последние советские солдаты уходили из Афганистана