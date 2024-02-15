https://ria.ru/20240215/afganistan-1927629543.html

Россия всегда будет помнить павших в Афганистане, заявил Путин

Россия всегда будет помнить павших в Афганистане, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024

Россия всегда будет помнить павших в Афганистане, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам вечера, приуроченного к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, отметил, что граждане РФ... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:04

2024-02-15T17:04

2024-02-15T17:16

россия

афганистан

владимир путин

общество

ссср

афганская война (1979—1989)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам вечера, приуроченного к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, отметил, что граждане РФ всегда будут хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая отчизну, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сотни тысяч солдат, офицеров, гражданских специалистов – медицинских работников, учителей, строителей, представителей других профессий в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг. При решении поставленных задач проявляли бесстрашие и отвагу, благородство и милосердие. Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая отчизну", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что ветераны-афганцы через десятилетия пронесли нерушимое боевое братство, помогавшее им в преодолении всех испытаний. Глава государства подчеркнул, что сегодня участники афганской войны добровольно участвуют в специальной военной операции. Помимо этого, ветераны-афганцы поддерживают семьи павших на территории Афганистана товарищей, а также уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодёжи, добавил он.

https://ria.ru/20240215/afganistan-1927387917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, афганистан, владимир путин, общество, ссср, афганская война (1979—1989)