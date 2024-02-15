https://ria.ru/20240215/aeroporty-1927616992.html

В аэропорты России могут запретить доступ провожающим

В аэропорты России могут запретить доступ провожающим - РИА Новости, 15.02.2024

В аэропорты России могут запретить доступ провожающим

Минтранс России подготовил документ, ужесточающий правила обеспечения безопасности в аэропортах, предполагается, что он может вступить в силу с 1 сентября 2024... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:23

2024-02-15T16:23

2024-02-15T16:23

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Минтранс России подготовил документ, ужесточающий правила обеспечения безопасности в аэропортах, предполагается, что он может вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Постановление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно законопроекту, предполагается "не допускать физических лиц на территорию объекта транспортной инфраструктуры без проездных, перевозочных документов, постоянных, разовых пропусков". То есть, вероятно, в аэропорты не смогут попасть ни встречающие, ни провожающие.Кроме того, планируется привлечь к обеспечению безопасности в воздушных гаванях подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.Также документ предписывает, допускать работников подразделений транспортной безопасности, сотрудников Росгвардии на объекты транспортной инфраструктуры с оружием.Сейчас документ проходит оценку регулирующего воздействия."Если эту инициативу примут, отзывы граждан будут не очень позитивные, – уверен председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. – Огромное число людей вылетают и возвращаются с чемоданами, большим количеством вещей. Мы эту инициативу не поддерживаем".По его словам, в мире есть аэропорты, куда не допускают встречающих и провожающих. "Но те меры безопасности, которые сейчас есть в России – максимальны, – отметил эксперт. – При входе в аэропорты всех досматривают, необходимо пройти через рамку". По его словам, во многих странах мира такие меры безопасности не предусмотрены.

https://ria.ru/20240215/aviabilety-1927320617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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