https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927314415.html

В Госдуме напомнили о наказании для тех, кто оставляет животных запертыми

В Госдуме напомнили о наказании для тех, кто оставляет животных запертыми - РИА Новости, 14.02.2024

В Госдуме напомнили о наказании для тех, кто оставляет животных запертыми

Случаев, когда запертых животных доставали из машин, большое количество, они относятся к жестокому обращению с животными, а значит являются уголовным... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:03

2024-02-14T13:03

2024-02-14T13:03

общество

владимир бурматов

госдума рф

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Случаев, когда запертых животных доставали из машин, большое количество, они относятся к жестокому обращению с животными, а значит являются уголовным преступлением, а по закону полиция обязана предотвратить совершение преступления, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к законодателям в своем Telegram-канале, обратив внимание на проблему животных, которые погибают запертыми в квартирах и машинах. Она указала, что жизнь животных важнее неприкосновенности частной собственности, "при всем уважении к последней". "Запертое животное, которое ... не кормят, не ухаживают за ним, не содержат надлежащим образом - это фактически животное... с которым жестоко обращаются. У нас сегодня ... по закону жестокое обращение с животным - это уже не только ... расчлененное, убитое и покалеченное животное, но и животное, например, которое морят голодом или оставили на морозе, или ... оставили без воды ... Это тоже жестокое обращение с животным, а значит - уголовное преступление, а по закону о полиции, полиция обязана предотвратить и пресечь совершение преступления... У нас этих кейсов с машинами уже просто ... большое количество", - сказал Бурматов. В качестве примера он привел случай, когда в минусовую температуру в машине рядом с Большим театром в Москве оставили кота. По его словам, к нему в приемную позвонили люди, после чего они связались с полицией, которая выехала, осмотрела машину, увидела, что животное заперто одно без еды и воды, а хозяин "непонятно где". Через 2 часа сотрудники полиции просто вскрыли машину и достали кота, рассказал Бурматов. "Важно же еще и взаимодействовать с органами полиции ... для того чтобы они не из СМИ узнавали о совершении вот этих противоправных деяний ... важно, чтобы было обращение в полицию", - отметил депутат. Бурматов также сообщил, что если полиции не хватает чего-то в законодательстве дополнительно, они всегда могут выйти к депутатам с предложениями, но пока от министерства внутренних дел и от правительства таких инициатив не было, а значит они "считают, что им всего достаточно в рамках закона о полиции".

https://ria.ru/20240214/tomilino-1927313660.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, владимир бурматов, госдума рф