"Контроля нет": СМИ раскрыли отчаянный шаг Зеленского из-за краха ВСУ
FQ: Зеленский уволил Залужного, поскольку проиграл в конфликте с Россией
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, потому что осознал неминуемое поражение в конфликте с Россией, пишет Il Fatto Quotidiano.
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"Теперь его (Зеленского. — Прим. ред.) проблема состоит не в том, как добиться победы, а как пережить поражение", — отмечается в статье.
Летнее контрнаступление украинской армии полностью провалилось, а главнокомандующий оставил пост только после приезда в Киев высокопоставленных чиновников из Белого дома. Газета полагает, что Зеленский утратил реальный контроль над армией и удерживает позиции в основном за счет умения получать деньги от стран Запада. Ими он расплачивается в обмен на лояльность правительственного аппарата.
Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении командующего сухопутными войсками Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что нового главкома рассматривают как близкого сторонника президента Украины, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".
Слухи о возможной отставке Залужного обсуждались в украинских и западных СМИ с конца января. Служба внешней разведки России сообщала, что США требовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон обещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента.