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"Контроля нет": СМИ раскрыли отчаянный шаг Зеленского из-за краха ВСУ - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 14.02.2024 (обновлено: 13:07 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/zelenskiy-1927301207.html
"Контроля нет": СМИ раскрыли отчаянный шаг Зеленского из-за краха ВСУ
"Контроля нет": СМИ раскрыли отчаянный шаг Зеленского из-за краха ВСУ - РИА Новости, 14.02.2024
"Контроля нет": СМИ раскрыли отчаянный шаг Зеленского из-за краха ВСУ
Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, потому что осознал неминуемое поражение в конфликте с Россией, пишет Il Fatto... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:00
2024-02-14T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
алессандро орсини
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, потому что осознал неминуемое поражение в конфликте с Россией, пишет Il Fatto Quotidiano.&quot;Теперь его (Зеленского. — Прим. ред.) проблема состоит не в том, как добиться победы, а как пережить поражение&quot;, — отмечается в статье.Летнее контрнаступление украинской армии полностью провалилось, а главнокомандующий оставил пост только после приезда в Киев высокопоставленных чиновников из Белого дома. Газета полагает, что Зеленский утратил реальный контроль над армией и удерживает позиции в основном за счет умения получать деньги от стран Запада. Ими он расплачивается в обмен на лояльность правительственного аппарата.Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении командующего сухопутными войсками Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что нового главкома рассматривают как близкого сторонника президента Украины, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".Слухи о возможной отставке Залужного обсуждались в украинских и западных СМИ с конца января. Служба внешней разведки России сообщала, что США требовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон обещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240214/ataki-1927233742.html
https://ria.ru/20240214/nato-1927274632.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, алессандро орсини, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Алессандро Орсини, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Александр Сырский
"Контроля нет": СМИ раскрыли отчаянный шаг Зеленского из-за краха ВСУ

FQ: Зеленский уволил Залужного, поскольку проиграл в конфликте с Россией

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, потому что осознал неминуемое поражение в конфликте с Россией, пишет Il Fatto Quotidiano.
«

"Теперь его (Зеленского. — Прим. ред.) проблема состоит не в том, как добиться победы, а как пережить поражение", — отмечается в статье.

Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
"Не ожидали": маневр России в зоне СВО вызвал панику в Германии
Вчера, 08:59
Летнее контрнаступление украинской армии полностью провалилось, а главнокомандующий оставил пост только после приезда в Киев высокопоставленных чиновников из Белого дома. Газета полагает, что Зеленский утратил реальный контроль над армией и удерживает позиции в основном за счет умения получать деньги от стран Запада. Ими он расплачивается в обмен на лояльность правительственного аппарата.
Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении командующего сухопутными войсками Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что нового главкома рассматривают как близкого сторонника президента Украины, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".
Слухи о возможной отставке Залужного обсуждались в украинских и западных СМИ с конца января. Служба внешней разведки России сообщала, что США требовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон обещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
"На части": в США предупредили НАТО о крахе из-за Украины
Вчера, 10:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлессандро ОрсиниВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРАлександр Сырский
 
 
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