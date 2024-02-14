https://ria.ru/20240214/zelenskiy-1927301207.html

"Контроля нет": СМИ раскрыли отчаянный шаг Зеленского из-за краха ВСУ

"Контроля нет": СМИ раскрыли отчаянный шаг Зеленского из-за краха ВСУ - РИА Новости, 14.02.2024

"Контроля нет": СМИ раскрыли отчаянный шаг Зеленского из-за краха ВСУ

Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, потому что осознал неминуемое поражение в конфликте с Россией, пишет Il Fatto... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:00

2024-02-14T13:00

2024-02-14T13:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

алессандро орсини

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, потому что осознал неминуемое поражение в конфликте с Россией, пишет Il Fatto Quotidiano."Теперь его (Зеленского. — Прим. ред.) проблема состоит не в том, как добиться победы, а как пережить поражение", — отмечается в статье.Летнее контрнаступление украинской армии полностью провалилось, а главнокомандующий оставил пост только после приезда в Киев высокопоставленных чиновников из Белого дома. Газета полагает, что Зеленский утратил реальный контроль над армией и удерживает позиции в основном за счет умения получать деньги от стран Запада. Ими он расплачивается в обмен на лояльность правительственного аппарата.Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении командующего сухопутными войсками Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что нового главкома рассматривают как близкого сторонника президента Украины, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".Слухи о возможной отставке Залужного обсуждались в украинских и западных СМИ с конца января. Служба внешней разведки России сообщала, что США требовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон обещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240214/ataki-1927233742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, алессандро орсини, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, александр сырский