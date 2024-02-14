https://ria.ru/20240214/zelenskiy-1927226816.html

"Гори в аду": Зеленский вызвал ярость дерзким обращением к конгрессменам

"Гори в аду": Зеленский вызвал ярость дерзким обращением к конгрессменам - РИА Новости, 14.02.2024

"Гори в аду": Зеленский вызвал ярость дерзким обращением к конгрессменам

Владимир Зеленский призвал членов палаты представителей проголосовать за законопроект о выделении Украине финансовой помощи, чем вызвал критику пользователей... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T07:07

2024-02-14T07:07

2024-02-14T09:15

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал членов палаты представителей проголосовать за законопроект о выделении Украине финансовой помощи, чем вызвал критику пользователей социальной сети X.Во вторник стало известно, что сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Несмотря на поддержку проекта сенаторами, его предстоит рассмотреть палате представителей, где сильна республиканская оппозиция, выступающая против выделения новых средств Киеву.В своем обращении Зеленский призвал конгрессменов принять "сильное решение" и поддержать законопроект в палате представителей."В палате представителей он не пройдет. Ты облажался", — написал RJ1979."Законопроект мертв изначально", — поделился мнением Brad."Ты не получишь ни цента! Помощь урезана, и мы придем за тобой и припомним твои преступления! Ты не мужчина, ты цирковой клоун, который замешан в отмывании наших налогов на 400 миллионов американских долларов. Тик-так. Пришло время платить!" — пригрозил Highly Amused."Не думаю, что ты пропустил, но Такер (Карлсон. — Прим. ред.) взял интервью у Путина несколько дней назад. Может быть, тебе стоит присоединиться к другим 200 миллионам, которые посмотрели эфир", — посоветовала Amelia."Позор тебе. Гори в аду", — возмутилась Nataly.

https://ria.ru/20240214/zelenskiy-1927223035.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, израиль