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Путин обязал регионы повысить окладную часть зарплат медработникам
Путин обязал регионы повысить окладную часть зарплат медработникам - РИА Новости, 14.02.2024
Путин обязал регионы повысить окладную часть зарплат медработникам
С 1 апреля регионы должны повысить окладную часть зарплат медицинских работников, сохранив при этом доплаты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:49
2024-02-14T17:49
2024-02-14T18:07
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. С 1 апреля регионы должны повысить окладную часть зарплат медицинских работников, сохранив при этом доплаты, заявил президент России Владимир Путин."Еще одно решение, которое касается всех медицинских работников, с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты",- сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин обязал регионы повысить окладную часть зарплат медработникам
Путин обязал регионы с 1 апреля повысить окладную часть зарплат медработникам