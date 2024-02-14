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Путин обязал регионы повысить окладную часть зарплат медработникам

Путин обязал регионы повысить окладную часть зарплат медработникам - РИА Новости, 14.02.2024

Путин обязал регионы повысить окладную часть зарплат медработникам

С 1 апреля регионы должны повысить окладную часть зарплат медицинских работников, сохранив при этом доплаты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:49

2024-02-14T17:49

2024-02-14T18:07

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. С 1 апреля регионы должны повысить окладную часть зарплат медицинских работников, сохранив при этом доплаты, заявил президент России Владимир Путин."Еще одно решение, которое касается всех медицинских работников, с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты",- сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

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общество, россия, владимир путин