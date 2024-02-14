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Путин обязал регионы повысить окладную часть зарплат медработникам - РИА Новости, 14.02.2024
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17:49 14.02.2024 (обновлено: 18:07 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/zarplaty-1927399789.html
Путин обязал регионы повысить окладную часть зарплат медработникам
Путин обязал регионы повысить окладную часть зарплат медработникам - РИА Новости, 14.02.2024
Путин обязал регионы повысить окладную часть зарплат медработникам
С 1 апреля регионы должны повысить окладную часть зарплат медицинских работников, сохранив при этом доплаты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:49
2024-02-14T18:07
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. С 1 апреля регионы должны повысить окладную часть зарплат медицинских работников, сохранив при этом доплаты, заявил президент России Владимир Путин."Еще одно решение, которое касается всех медицинских работников, с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты",- сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин обязал регионы повысить окладную часть зарплат медработникам

Путин обязал регионы с 1 апреля повысить окладную часть зарплат медработникам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. С 1 апреля регионы должны повысить окладную часть зарплат медицинских работников, сохранив при этом доплаты, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Еще одно решение, которое касается всех медицинских работников, с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты",- сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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