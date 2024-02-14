https://ria.ru/20240214/zapad-1927398236.html

Российская делегация в Вене не исключила прямой конфронтации с Западом

Российская делегация в Вене не исключила прямой конфронтации с Западом - РИА Новости, 14.02.2024

Российская делегация в Вене не исключила прямой конфронтации с Западом

Российская сторона не может исключить того, что политики "коллективного Запада" дойдут до прямой военной конфронтации с Россией, заявила член делегации РФ на... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:44

2024-02-14T17:44

2024-02-14T17:44

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австрия

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ВЕНА, 14 фев - РИА Новости. Российская сторона не может исключить того, что политики "коллективного Запада" дойдут до прямой военной конфронтации с Россией, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, российская сторона видит, как "воплощаются схемы комплексного сдерживания России путем создания "новой нормальности", выражающейся в бесконечных ротациях военных контингентов и проведении как минимум 30 ежегодных крупных маневров" на рубежах РФ. "Это сопровождается пропагандой о враждебных намерениях Москвы, спекуляциями о будто бы существующих у нас планах по завоеванию "как минимум стран Балтии". Попутно в общественное сознание и в практическую политику внедряется тезис, что лишь военный потенциал НАТО может обеспечить безопасность европейских, да и некоторых других государств, причем только с опорой на силу. К сожалению, при нынешнем авантюризме политиков "коллективного Запада" мы не можем исключить того, что они дойдут до прямой военной конфронтации с нашей страной", - сказала Жданова в среду, выступая на 1070-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). "При этом работа насущных механизмов, которые могли бы содействовать деэскалации и предотвращению непреднамеренных инцидентов, заблокирована самим альянсом в одностороннем порядке", - добавила член делегации.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, нато, в мире, вена, австрия