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Российская делегация в Вене не исключила прямой конфронтации с Западом - РИА Новости, 14.02.2024
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17:44 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/zapad-1927398236.html
Российская делегация в Вене не исключила прямой конфронтации с Западом
Российская делегация в Вене не исключила прямой конфронтации с Западом - РИА Новости, 14.02.2024
Российская делегация в Вене не исключила прямой конфронтации с Западом
Российская сторона не может исключить того, что политики "коллективного Запада" дойдут до прямой военной конфронтации с Россией, заявила член делегации РФ на... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:44
2024-02-14T17:44
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ВЕНА, 14 фев - РИА Новости. Российская сторона не может исключить того, что политики "коллективного Запада" дойдут до прямой военной конфронтации с Россией, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, российская сторона видит, как "воплощаются схемы комплексного сдерживания России путем создания "новой нормальности", выражающейся в бесконечных ротациях военных контингентов и проведении как минимум 30 ежегодных крупных маневров" на рубежах РФ. "Это сопровождается пропагандой о враждебных намерениях Москвы, спекуляциями о будто бы существующих у нас планах по завоеванию "как минимум стран Балтии". Попутно в общественное сознание и в практическую политику внедряется тезис, что лишь военный потенциал НАТО может обеспечить безопасность европейских, да и некоторых других государств, причем только с опорой на силу. К сожалению, при нынешнем авантюризме политиков "коллективного Запада" мы не можем исключить того, что они дойдут до прямой военной конфронтации с нашей страной", - сказала Жданова в среду, выступая на 1070-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). "При этом работа насущных механизмов, которые могли бы содействовать деэскалации и предотвращению непреднамеренных инцидентов, заблокирована самим альянсом в одностороннем порядке", - добавила член делегации.
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россия, нато, в мире, вена, австрия
Россия, НАТО, В мире, Вена, Австрия
Российская делегация в Вене не исключила прямой конфронтации с Западом

Делегация в Вене: Россия не исключает, что Запад дойдет до прямой конфронтации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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ВЕНА, 14 фев - РИА Новости. Российская сторона не может исключить того, что политики "коллективного Запада" дойдут до прямой военной конфронтации с Россией, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
По ее словам, российская сторона видит, как "воплощаются схемы комплексного сдерживания России путем создания "новой нормальности", выражающейся в бесконечных ротациях военных контингентов и проведении как минимум 30 ежегодных крупных маневров" на рубежах РФ.
"Это сопровождается пропагандой о враждебных намерениях Москвы, спекуляциями о будто бы существующих у нас планах по завоеванию "как минимум стран Балтии". Попутно в общественное сознание и в практическую политику внедряется тезис, что лишь военный потенциал НАТО может обеспечить безопасность европейских, да и некоторых других государств, причем только с опорой на силу. К сожалению, при нынешнем авантюризме политиков "коллективного Запада" мы не можем исключить того, что они дойдут до прямой военной конфронтации с нашей страной", - сказала Жданова в среду, выступая на 1070-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).
"При этом работа насущных механизмов, которые могли бы содействовать деэскалации и предотвращению непреднамеренных инцидентов, заблокирована самим альянсом в одностороннем порядке", - добавила член делегации.
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