Госдума отклонила проект о выходном для родителей школьников в День знаний
Госдума отклонила законопроекты о выходном 1 сентября для родителей школьников
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила два законопроекта, предусматривающих выходной для родителей школьников 1 сентября.
Первый законопроект ранее был внесен группой депутатов от ЛДПР. Законопроектом предлагается дополнить Трудовой Кодекс РФ положениями, которые гарантируют право родителей на отпуск без сохранения заработной платы в День знаний, а также обяжут работодателей предоставлять родителям, сопровождающим детей в школу 1 сентября, отпуск в счет ежегодного оплачиваемого отпуска по письменному заявлению сотрудника.
Второй отклоненный законопроект аналогичного характера в августе внес первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев.
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"Дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации статьей 186.1 следующего содержания... Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий - День знаний - с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - следует из текста проекта.
Член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко ("Единая Россия") на пленарном заседании отметил, если 34 миллиона родителей школьников не будут работать 1 сентября, это повлечет трудности в сфере занятости.