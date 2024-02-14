https://ria.ru/20240214/zakonoproekt-1927356956.html

Госдума отклонила проект о выходном для родителей школьников в День знаний

Госдума отклонила проект о выходном для родителей школьников в День знаний - РИА Новости, 14.02.2024

Госдума отклонила проект о выходном для родителей школьников в День знаний

Госдума на пленарном заседании в среду отклонила два законопроекта, предусматривающих выходной для родителей школьников 1 сентября. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:27

2024-02-14T15:27

2024-02-14T15:28

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила два законопроекта, предусматривающих выходной для родителей школьников 1 сентября. Первый законопроект ранее был внесен группой депутатов от ЛДПР. Законопроектом предлагается дополнить Трудовой Кодекс РФ положениями, которые гарантируют право родителей на отпуск без сохранения заработной платы в День знаний, а также обяжут работодателей предоставлять родителям, сопровождающим детей в школу 1 сентября, отпуск в счет ежегодного оплачиваемого отпуска по письменному заявлению сотрудника. Второй отклоненный законопроект аналогичного характера в августе внес первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев. "Дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации статьей 186.1 следующего содержания... Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий - День знаний - с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - следует из текста проекта. Член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко ("Единая Россия") на пленарном заседании отметил, если 34 миллиона родителей школьников не будут работать 1 сентября, это повлечет трудности в сфере занятости.

https://ria.ru/20231121/gd-1910771693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил тарасенко, госдума рф, лдпр, единая россия