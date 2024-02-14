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Госдума отклонила проект о выходном для родителей школьников в День знаний - РИА Новости, 14.02.2024
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15:27 14.02.2024 (обновлено: 15:28 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/zakonoproekt-1927356956.html
Госдума отклонила проект о выходном для родителей школьников в День знаний
Госдума отклонила проект о выходном для родителей школьников в День знаний - РИА Новости, 14.02.2024
Госдума отклонила проект о выходном для родителей школьников в День знаний
Госдума на пленарном заседании в среду отклонила два законопроекта, предусматривающих выходной для родителей школьников 1 сентября. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:27
2024-02-14T15:28
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила два законопроекта, предусматривающих выходной для родителей школьников 1 сентября. Первый законопроект ранее был внесен группой депутатов от ЛДПР. Законопроектом предлагается дополнить Трудовой Кодекс РФ положениями, которые гарантируют право родителей на отпуск без сохранения заработной платы в День знаний, а также обяжут работодателей предоставлять родителям, сопровождающим детей в школу 1 сентября, отпуск в счет ежегодного оплачиваемого отпуска по письменному заявлению сотрудника. Второй отклоненный законопроект аналогичного характера в августе внес первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев. "Дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации статьей 186.1 следующего содержания... Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий - День знаний - с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - следует из текста проекта. Член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко ("Единая Россия") на пленарном заседании отметил, если 34 миллиона родителей школьников не будут работать 1 сентября, это повлечет трудности в сфере занятости.
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общество, россия, михаил тарасенко, госдума рф, лдпр, единая россия
Общество, Россия, Михаил Тарасенко, Госдума РФ, ЛДПР, Единая Россия
Госдума отклонила проект о выходном для родителей школьников в День знаний

Госдума отклонила законопроекты о выходном 1 сентября для родителей школьников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила два законопроекта, предусматривающих выходной для родителей школьников 1 сентября.
Первый законопроект ранее был внесен группой депутатов от ЛДПР. Законопроектом предлагается дополнить Трудовой Кодекс РФ положениями, которые гарантируют право родителей на отпуск без сохранения заработной платы в День знаний, а также обяжут работодателей предоставлять родителям, сопровождающим детей в школу 1 сентября, отпуск в счет ежегодного оплачиваемого отпуска по письменному заявлению сотрудника.
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Второй отклоненный законопроект аналогичного характера в августе внес первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев.
«
"Дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации статьей 186.1 следующего содержания... Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий - День знаний - с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - следует из текста проекта.
Член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко ("Единая Россия") на пленарном заседании отметил, если 34 миллиона родителей школьников не будут работать 1 сентября, это повлечет трудности в сфере занятости.
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