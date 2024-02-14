Рейтинг@Mail.ru
ФАС возбудила дело против "Яндекса" - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 14.02.2024 (обновлено: 12:09 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/yandeks-1927259100.html
ФАС возбудила дело против "Яндекса"
ФАС возбудила дело против "Яндекса" - РИА Новости, 14.02.2024
ФАС возбудила дело против "Яндекса"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Яндекса" за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:33
2024-02-14T12:09
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/92/1527529253_0:111:3183:1901_1920x0_80_0_0_bdeac2cae9d31fbedd3240c7f782b761.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Яндекса" за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства. &quot;Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ&quot;, — указано в сообщении.Как рассказали в ведомстве, поступила жалоба на рекламу организации "Work 5", которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Объявление распространялось в поисковой системе "Яндекс". ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона "О рекламе" в отношении рекламодателя и рекламораспространителя. Если будут установлены нарушения, организации привлекут к ответственности по пункту первому статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях. Им грозит административный штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей.Это не первое дело, возбужденное антимонопольной службой против "Яндекса". В ноябре, по данным ведомства, компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене подписки на сервис "Плюс".
https://ria.ru/20240212/reklama-1926779676.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/92/1527529253_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_ea8c9882811bb7c36d001b9151b7dd91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс, происшествия
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Яндекс, Происшествия
ФАС возбудила дело против "Яндекса"

ФАС возбудила дело против "Яндекса" из-за рекламы услуг по дипломным работам

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Яндекса" за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства.
«

"Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ", — указано в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, поступила жалоба на рекламу организации "Work 5", которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Объявление распространялось в поисковой системе "Яндекс".

Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом.

ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона "О рекламе" в отношении рекламодателя и рекламораспространителя. Если будут установлены нарушения, организации привлекут к ответственности по пункту первому статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях. Им грозит административный штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей.
Это не первое дело, возбужденное антимонопольной службой против "Яндекса". В ноябре, по данным ведомства, компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене подписки на сервис "Плюс".
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
ФАС признала рекламу "Ебидоеби" в Артеме ненадлежащей
12 февраля, 09:07
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЯндексПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала