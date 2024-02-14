https://ria.ru/20240214/yandeks-1927259100.html

ФАС возбудила дело против "Яндекса"

ФАС возбудила дело против "Яндекса" - РИА Новости, 14.02.2024

ФАС возбудила дело против "Яндекса"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Яндекса" за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:33

2024-02-14T10:33

2024-02-14T12:09

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

яндекс

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/92/1527529253_0:111:3183:1901_1920x0_80_0_0_bdeac2cae9d31fbedd3240c7f782b761.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Яндекса" за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства. "Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ", — указано в сообщении.Как рассказали в ведомстве, поступила жалоба на рекламу организации "Work 5", которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Объявление распространялось в поисковой системе "Яндекс". ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона "О рекламе" в отношении рекламодателя и рекламораспространителя. Если будут установлены нарушения, организации привлекут к ответственности по пункту первому статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях. Им грозит административный штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей.Это не первое дело, возбужденное антимонопольной службой против "Яндекса". В ноябре, по данным ведомства, компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене подписки на сервис "Плюс".

https://ria.ru/20240212/reklama-1926779676.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс, происшествия