https://ria.ru/20240214/yandeks-1927259100.html
ФАС возбудила дело против "Яндекса"
ФАС возбудила дело против "Яндекса" - РИА Новости, 14.02.2024
ФАС возбудила дело против "Яндекса"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Яндекса" за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:33
2024-02-14T10:33
2024-02-14T12:09
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/92/1527529253_0:111:3183:1901_1920x0_80_0_0_bdeac2cae9d31fbedd3240c7f782b761.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Яндекса" за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства. "Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ", — указано в сообщении.Как рассказали в ведомстве, поступила жалоба на рекламу организации "Work 5", которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Объявление распространялось в поисковой системе "Яндекс". ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона "О рекламе" в отношении рекламодателя и рекламораспространителя. Если будут установлены нарушения, организации привлекут к ответственности по пункту первому статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях. Им грозит административный штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей.Это не первое дело, возбужденное антимонопольной службой против "Яндекса". В ноябре, по данным ведомства, компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене подписки на сервис "Плюс".
https://ria.ru/20240212/reklama-1926779676.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/92/1527529253_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_ea8c9882811bb7c36d001b9151b7dd91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс, происшествия
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Яндекс, Происшествия
ФАС возбудила дело против "Яндекса"
ФАС возбудила дело против "Яндекса" из-за рекламы услуг по дипломным работам
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Яндекса" за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении
ведомства.
«
"Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ", — указано в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, поступила жалоба на рекламу организации "Work 5", которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Объявление распространялось в поисковой системе "Яндекс".
Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом.
ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона "О рекламе" в отношении рекламодателя и рекламораспространителя. Если будут установлены нарушения, организации привлекут к ответственности по пункту первому статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях. Им грозит административный штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей.
Это не первое дело, возбужденное антимонопольной службой против "Яндекса". В ноябре, по данным ведомства, компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене подписки на сервис "Плюс".
ФАС признала рекламу "Ебидоеби" в Артеме ненадлежащей