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Власти Ямала обсудили развитие агломерации Салехард-Лабытнанги - РИА Новости, 14.02.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
13:02 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/yamal-1927314273.html
Власти Ямала обсудили развитие агломерации Салехард-Лабытнанги
Власти Ямала обсудили развитие агломерации Салехард-Лабытнанги - РИА Новости, 14.02.2024
Власти Ямала обсудили развитие агломерации Салехард-Лабытнанги
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с представителями власти и бизнеса стратегию развития агломерации Салехард-Лабытнанги, которая... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:02
2024-02-14T13:02
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
арктика
салехард
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с представителями власти и бизнеса стратегию развития агломерации Салехард-Лабытнанги, которая вошла в перечень опорных городов Арктики, сообщает правительство региона. Стратегическая сессия "Арктика. Города для человека" проходит в среду в Салехарде. В ней принимают участие губернатор Ямала, главы городов, а также представители профильных департаментов, местного бизнеса и федеральные эксперты. "Мы на Ямале создаем мастер-планы для трех опорных территорий. Если Ноябрьск и Новый Уренгой находятся в традиционной нефтегазовой логике, то для агломерации Салехард-Лабытнанги перед нами стоит амбициозная задача. Города исторически связаны, но сейчас необходимо четко понимать, как они будут взаимодействовать в будущем. Трансформация происходит уже сегодня – новые задачи, объекты, экономические вызовы, такие, как развитие туризма, на который мы делаем большую ставку в этой зоне. Все это необходимо правильно увязать с экономическими процессами, трудовыми ресурсами", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Стратегическая сессия пройдет в формате интерактивной командной работы, в которой каждая группа будет решать собственный блок задач. Так, первая команда определит роль агломерации двух городов в реализации Стратегии развития Арктической зоны России. Вторая группа оценит потенциал развития туризма, целевую аудиторию агломерации и конкурентов. Третья – найдет более эффективную модель для создания комфортной городской среды на Полярном круге, а четвертой группе предстоит решить проблему транспортной инфраструктуры. Итогом мероприятия станет разработка стратегических векторов развития на ближайшие 10 лет, которые будут включены в основу мастер-плана агломерации двух опорных городов.
https://ria.ru/20240214/artyukhov-1927312416.html
https://ria.ru/20231221/ostrovok-1917010636.html
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ямал, арктика, салехард, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Арктика, Салехард, Дмитрий Артюхов

Власти Ямала обсудили развитие агломерации Салехард-Лабытнанги

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на вахтовый посёлок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
Вид на вахтовый посёлок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вид на вахтовый посёлок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с представителями власти и бизнеса стратегию развития агломерации Салехард-Лабытнанги, которая вошла в перечень опорных городов Арктики, сообщает правительство региона.
Стратегическая сессия "Арктика. Города для человека" проходит в среду в Салехарде. В ней принимают участие губернатор Ямала, главы городов, а также представители профильных департаментов, местного бизнеса и федеральные эксперты.
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"Мы на Ямале создаем мастер-планы для трех опорных территорий. Если Ноябрьск и Новый Уренгой находятся в традиционной нефтегазовой логике, то для агломерации Салехард-Лабытнанги перед нами стоит амбициозная задача. Города исторически связаны, но сейчас необходимо четко понимать, как они будут взаимодействовать в будущем. Трансформация происходит уже сегодня – новые задачи, объекты, экономические вызовы, такие, как развитие туризма, на который мы делаем большую ставку в этой зоне. Все это необходимо правильно увязать с экономическими процессами, трудовыми ресурсами", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Стратегическая сессия пройдет в формате интерактивной командной работы, в которой каждая группа будет решать собственный блок задач. Так, первая команда определит роль агломерации двух городов в реализации Стратегии развития Арктической зоны России. Вторая группа оценит потенциал развития туризма, целевую аудиторию агломерации и конкурентов. Третья – найдет более эффективную модель для создания комфортной городской среды на Полярном круге, а четвертой группе предстоит решить проблему транспортной инфраструктуры.
Итогом мероприятия станет разработка стратегических векторов развития на ближайшие 10 лет, которые будут включены в основу мастер-плана агломерации двух опорных городов.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалАрктикаСалехардДмитрий Артюхов
 
 
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