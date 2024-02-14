https://ria.ru/20240214/yamal-1927314273.html

Власти Ямала обсудили развитие агломерации Салехард-Лабытнанги

Власти Ямала обсудили развитие агломерации Салехард-Лабытнанги - РИА Новости, 14.02.2024

Власти Ямала обсудили развитие агломерации Салехард-Лабытнанги

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с представителями власти и бизнеса стратегию развития агломерации Салехард-Лабытнанги, которая... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:02

2024-02-14T13:02

2024-02-14T13:02

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

арктика

салехард

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с представителями власти и бизнеса стратегию развития агломерации Салехард-Лабытнанги, которая вошла в перечень опорных городов Арктики, сообщает правительство региона. Стратегическая сессия "Арктика. Города для человека" проходит в среду в Салехарде. В ней принимают участие губернатор Ямала, главы городов, а также представители профильных департаментов, местного бизнеса и федеральные эксперты. "Мы на Ямале создаем мастер-планы для трех опорных территорий. Если Ноябрьск и Новый Уренгой находятся в традиционной нефтегазовой логике, то для агломерации Салехард-Лабытнанги перед нами стоит амбициозная задача. Города исторически связаны, но сейчас необходимо четко понимать, как они будут взаимодействовать в будущем. Трансформация происходит уже сегодня – новые задачи, объекты, экономические вызовы, такие, как развитие туризма, на который мы делаем большую ставку в этой зоне. Все это необходимо правильно увязать с экономическими процессами, трудовыми ресурсами", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Стратегическая сессия пройдет в формате интерактивной командной работы, в которой каждая группа будет решать собственный блок задач. Так, первая команда определит роль агломерации двух городов в реализации Стратегии развития Арктической зоны России. Вторая группа оценит потенциал развития туризма, целевую аудиторию агломерации и конкурентов. Третья – найдет более эффективную модель для создания комфортной городской среды на Полярном круге, а четвертой группе предстоит решить проблему транспортной инфраструктуры. Итогом мероприятия станет разработка стратегических векторов развития на ближайшие 10 лет, которые будут включены в основу мастер-плана агломерации двух опорных городов.

https://ria.ru/20240214/artyukhov-1927312416.html

https://ria.ru/20231221/ostrovok-1917010636.html

ямал

арктика

салехард

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ямал, арктика, салехард, дмитрий артюхов