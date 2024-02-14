https://ria.ru/20240214/vyveski-1927352155.html

Госдума планирует в апреле рассмотреть проект о вывесках на русском языке

Госдума планирует в апреле рассмотреть проект о вывесках на русском языке - РИА Новости, 14.02.2024

Госдума планирует в апреле рассмотреть проект о вывесках на русском языке

В апреле Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект, обязывающий оформлять вывески на русском языке, но предстоит разговор с предпринимателями,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:08

2024-02-14T15:08

2024-02-14T15:08

россия

елена ямпольская

госдума рф

общество

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. В апреле Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект, обязывающий оформлять вывески на русском языке, но предстоит разговор с предпринимателями, бизнесом, чтобы понять, как будут действовать отложенные нормы, сообщила глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская. "Надеюсь будет в апреле рассмотрен в первом чтении… Предстоит разговор с предпринимателями, бизнесом, чтобы понять, как будут действовать отложенные нормы", - сказала она в ходе заседания комитета. Комитет также принял решение отправить законопроект о создании единого цифрового ресурса с данными словарей русского языка - Национального словарного фонда в рассылку, на сбор отзывов и предложений. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект в январе. "Нужен национальный электронный словарный фонд…мы подходим к ее созданию (базы – прим.)", - добавила депутат. Ранее комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении проект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке, при этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию. Законопроектом вносятся изменения в разные федеральные законы, в том числе в закон "О рекламе". Трансляция информационных программ на общероссийских теле- и радиоканалах должны осуществляться на русском языке и иных языках народов РФ, предлагается в проекте. Такая норма поможет исключению "речевых и лексических ошибок ведущих (дикторов) при передаче ими сообщений в таких информационных (новостных) программах". Также наименования жилых комплексов, поселков и микрорайонов нужно будет обозначать на русском языке. Указание в проектной либо рабочей документации наименования объекта капитального строительства должно выполняться на русском языке как государственном языке Российской Федерации. При этом сохраняется право наряду с государственным языком РФ использовать государственные языки республик, находящихся в составе России, и другие языки народов РФ, но при соблюдении определенных параметров идентичности таких текстов по содержанию, равнозначности их размещения и техническому оформлению (цвет, тип и размер шрифта).

https://ria.ru/20240124/yazyk-1923187890.html

https://ria.ru/20231109/putin-1908352744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, елена ямпольская, госдума рф, общество