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Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет - РИА Новости, 14.02.2024
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06:17 14.02.2024 (обновлено: 14:34 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/vyplata-1927224969.html
Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет
Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет - РИА Новости, 14.02.2024
Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет
Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T06:17
2024-02-14T14:34
россия
арктический совет
в мире
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет, сообщили РИА Новости в МИД.&quot;На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена — до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов&quot;, — сказали ведомстве.Как уточнили в МИД, речь идет о реализации совместных проектов, затрагивающих такие важные для всех арктических государств вопросы, как сохранение хрупкой экосистемы Заполярья, проведение полярных исследований, в том числе морских научных экспедиций, развитие гуманитарных связей, повышение качества жизни и благосостояния населения Крайнего Севера, включая коренные народы.Отвечая на вопрос, какие действия Совета станут для России "красной линией", после которой Москва выйдет из него, в МИД напомнили заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой. Дипломат в начале февраля пояснила, что такой вопрос может встать, если Арктический совет будет эволюционировать в недружественный институт.Как добавили в министерстве, "варианты могут быть разными", подчеркнув, что российской стороне "не хотелось бы сейчас заниматься гипотетическими рассуждениями"."На сегодняшний день вопрос о возможном выходе из Арктического совета не стоит в практической плоскости", — подчеркнули в МИД.Арктический совет создали в 1996 году. Это межправительственный форум высокого уровня, обеспечивающий содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В Совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В марте 2022 года западные страны — участницы Совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В мае 2023 года председательство в Совете перешло к Норвегии.
https://ria.ru/20240206/arktika-1925664990.html
https://ria.ru/20240213/obse-1927118841.html
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россия, арктический совет, в мире, норвегия, дания
Россия, Арктический совет, В мире, Норвегия, Дания
Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

МИД: Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц Арктического совета на Северном полюсе
Флаги стран — участниц Арктического совета на Северном полюсе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Флаги стран — участниц Арктического совета на Северном полюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет, сообщили РИА Новости в МИД.
«

"На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена — до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов", — сказали ведомстве.

Как уточнили в МИД, речь идет о реализации совместных проектов, затрагивающих такие важные для всех арктических государств вопросы, как сохранение хрупкой экосистемы Заполярья, проведение полярных исследований, в том числе морских научных экспедиций, развитие гуманитарных связей, повышение качества жизни и благосостояния населения Крайнего Севера, включая коренные народы.
Отвечая на вопрос, какие действия Совета станут для России "красной линией", после которой Москва выйдет из него, в МИД напомнили заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой. Дипломат в начале февраля пояснила, что такой вопрос может встать, если Арктический совет будет эволюционировать в недружественный институт.
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Как добавили в министерстве, "варианты могут быть разными", подчеркнув, что российской стороне "не хотелось бы сейчас заниматься гипотетическими рассуждениями".
«
"На сегодняшний день вопрос о возможном выходе из Арктического совета не стоит в практической плоскости", — подчеркнули в МИД.
Арктический совет создали в 1996 году. Это межправительственный форум высокого уровня, обеспечивающий содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В Совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
В марте 2022 года западные страны — участницы Совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В мае 2023 года председательство в Совете перешло к Норвегии.
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