https://ria.ru/20240214/vyplata-1927224969.html

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет - РИА Новости, 14.02.2024

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T06:17

2024-02-14T06:17

2024-02-14T14:34

россия

арктический совет

в мире

норвегия

дания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147716/15/1477161566_0:101:1923:1183_1920x0_80_0_0_6f0a759760f942e62bf64b995f22cec0.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет, сообщили РИА Новости в МИД."На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена — до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов", — сказали ведомстве.Как уточнили в МИД, речь идет о реализации совместных проектов, затрагивающих такие важные для всех арктических государств вопросы, как сохранение хрупкой экосистемы Заполярья, проведение полярных исследований, в том числе морских научных экспедиций, развитие гуманитарных связей, повышение качества жизни и благосостояния населения Крайнего Севера, включая коренные народы.Отвечая на вопрос, какие действия Совета станут для России "красной линией", после которой Москва выйдет из него, в МИД напомнили заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой. Дипломат в начале февраля пояснила, что такой вопрос может встать, если Арктический совет будет эволюционировать в недружественный институт.Как добавили в министерстве, "варианты могут быть разными", подчеркнув, что российской стороне "не хотелось бы сейчас заниматься гипотетическими рассуждениями"."На сегодняшний день вопрос о возможном выходе из Арктического совета не стоит в практической плоскости", — подчеркнули в МИД.Арктический совет создали в 1996 году. Это межправительственный форум высокого уровня, обеспечивающий содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В Совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В марте 2022 года западные страны — участницы Совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В мае 2023 года председательство в Совете перешло к Норвегии.

https://ria.ru/20240206/arktika-1925664990.html

https://ria.ru/20240213/obse-1927118841.html

россия

норвегия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, арктический совет, в мире, норвегия, дания