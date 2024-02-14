https://ria.ru/20240214/vybory-1927359844.html

Захарова предупредила об ответственности за нарушения на выборах за рубежом

Захарова предупредила об ответственности за нарушения на выборах за рубежом - РИА Новости, 14.02.2024

Захарова предупредила об ответственности за нарушения на выборах за рубежом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с предупреждением об административной и уголовной ответственности для "экстремистов", которые... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:39

2024-02-14T15:39

2024-02-14T15:39

выборы президента россии — 2024

россия

европа

америка

мария захарова

сергей лавров

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с предупреждением об административной и уголовной ответственности для "экстремистов", которые попытаются сорвать нормальный ход выборов президента России за рубежом. "Видим увеличивающееся количество призывов к срыву проведения голосования. Предупреждаем всех "экстремистов" об административной и уголовной ответственности за попытки нарушить нормальный ход выборов", - сообщила Захарова на брифинге. Кроме того, дипломат отметила, что избирательные участки в недружественных странах будут открыты "только на территории российских дипломатических миссий" из-за угроз безопасности процессу голосования. "В недружественных странах вынуждены не проводить выездные голосования в местах компактного проживания соотечественников за пределами городов, где расположены наши загранучреждения. Раньше была возможность это осуществлять это на базе торговых представительств, культурных центров, офисов почетных консулов, также в помещениях, выделяемых властями государств на основе дружеского сотрудничества", - объяснила Захарова, отметив, что "до сих пор ряд государств Европы и Америки не ответили на российские запросы относительно оказания содействия в обеспечении безопасности и общественного порядка" в ходе выборах. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что МИД РФ делает всё необходимое, чтобы организация голосования на выборах президента РФ за рубежом прошла на высоком уровне на фоне развязанной в западных странах русофобской кампании. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240207/dipmissii-1925954481.html

https://ria.ru/20240214/provokatsii-1927229837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, европа, америка, мария захарова, сергей лавров, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф