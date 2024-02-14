https://ria.ru/20240214/vybory-1927291617.html

Пушилин сообщил, что ДНР готова к проведению выборов президента

Пушилин сообщил, что ДНР готова к проведению выборов президента - РИА Новости, 14.02.2024

Пушилин сообщил, что ДНР готова к проведению выборов президента

Донецкая народная республика готова к проведению выборов президента РФ, заявил в среду в Telegram-канале глава республики Денис Пушилин по итогам встречи с... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:55

2024-02-14T11:55

2024-02-14T11:55

выборы президента россии — 2024

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_184:527:2887:2048_1920x0_80_0_0_4b3a46c024b3b3efb528f31462caf2a1.jpg

ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Донецкая народная республика готова к проведению выборов президента РФ, заявил в среду в Telegram-канале глава республики Денис Пушилин по итогам встречи с членами избиркомов. "До старта голосования на выборах президента Российской Федерации остался всего месяц. Мы в Донбассе впервые будем участвовать в выборах президента, для нас это долгожданное событие. Встретился с членами территориальных и участковых избирательных комиссий республики. Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий отметил, что к проведению выборов в регионе все готово", - написал Пушилин. Он подчеркнул, что отношение к подготовке к выборам в республике – максимально ответственное. "Уверен, при том желании участвовать в выборах президента России, какое мы видим у жителей региона, голосование пройдет на высоком уровне", - отметил глава региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, денис пушилин, политика