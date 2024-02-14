Пушилин сообщил, что ДНР готова к проведению выборов президента
Пушилин: к первым в истории ДНР выборам президента России все готово
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Донецкая народная республика готова к проведению выборов президента РФ, заявил в среду в Telegram-канале глава республики Денис Пушилин по итогам встречи с членами избиркомов.
"До старта голосования на выборах президента Российской Федерации остался всего месяц. Мы в Донбассе впервые будем участвовать в выборах президента, для нас это долгожданное событие. Встретился с членами территориальных и участковых избирательных комиссий республики. Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий отметил, что к проведению выборов в регионе все готово", - написал Пушилин. Он подчеркнул, что отношение к подготовке к выборам в республике – максимально ответственное.
"Уверен, при том желании участвовать в выборах президента России, какое мы видим у жителей региона, голосование пройдет на высоком уровне", - отметил глава региона.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.