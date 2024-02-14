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В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима - РИА Новости, 14.02.2024
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17:04 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/vulkan-1927384486.html
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима - РИА Новости, 14.02.2024
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Извержение произошло на кратере Минамидаке вулкана Сакурадзима, вулканический дым достиг высоты в пять тысяч метров над кратером, сообщает телеканал NHK со... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:04
2024-02-14T17:04
в мире
япония
кагосима (префектура)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Извержение произошло на кратере Минамидаке вулкана Сакурадзима, вулканический дым достиг высоты в пять тысяч метров над кратером, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные метрологический службы. Утром в среду извержение вулкана произошло на острове Суваносэ также в юго-западной префектуре Японии Кагосима. Метеорологическое агентство Японии подняло до третьего уровня опасности, при канцелярии премьер-министра был создан кризисный штаб. "Вечером 14 февраля произошло взрывное извержение активного вулкана Сакурадзима в городе Кагосима, вулканический дым поднялся на высоту пять тысяч метров над кратером", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что вулканический дым достиг такой высоты впервые с 2020 года. Кроме того, были замечены большие вулканические глыбы, летевшие из кратера на высоту до 1,3 тысячи метров. Однако уровень вулканической опасности остается неизменным - на третьем уровне. Ожидается большое количество пепла, которое выпадет на окрестности утром в четверг.
https://ria.ru/20240115/islandiya-1921335315.html
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Извержение вулкана Сакурадзима в Японии
Извержение вулкана Сакурадзима в Японии
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в мире, япония, кагосима (префектура)
В мире, Япония, Кагосима (префектура)
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

NHK: на кратере Минамидаке вулкана Сакурадзима в Японии произошло извержение

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Извержение произошло на кратере Минамидаке вулкана Сакурадзима, вулканический дым достиг высоты в пять тысяч метров над кратером, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные метрологический службы.
Утром в среду извержение вулкана произошло на острове Суваносэ также в юго-западной префектуре Японии Кагосима. Метеорологическое агентство Японии подняло до третьего уровня опасности, при канцелярии премьер-министра был создан кризисный штаб.
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"Вечером 14 февраля произошло взрывное извержение активного вулкана Сакурадзима в городе Кагосима, вулканический дым поднялся на высоту пять тысяч метров над кратером", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что вулканический дым достиг такой высоты впервые с 2020 года. Кроме того, были замечены большие вулканические глыбы, летевшие из кратера на высоту до 1,3 тысячи метров. Однако уровень вулканической опасности остается неизменным - на третьем уровне.
Ожидается большое количество пепла, которое выпадет на окрестности утром в четверг.
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