https://ria.ru/20240214/vulkan-1927384486.html

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима - РИА Новости, 14.02.2024

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

Извержение произошло на кратере Минамидаке вулкана Сакурадзима, вулканический дым достиг высоты в пять тысяч метров над кратером, сообщает телеканал NHK со... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:04

2024-02-14T17:04

2024-02-14T17:04

в мире

япония

кагосима (префектура)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927381991_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_30b29e18e5fef240e7d9c9797f4da518.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Извержение произошло на кратере Минамидаке вулкана Сакурадзима, вулканический дым достиг высоты в пять тысяч метров над кратером, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные метрологический службы. Утром в среду извержение вулкана произошло на острове Суваносэ также в юго-западной префектуре Японии Кагосима. Метеорологическое агентство Японии подняло до третьего уровня опасности, при канцелярии премьер-министра был создан кризисный штаб. "Вечером 14 февраля произошло взрывное извержение активного вулкана Сакурадзима в городе Кагосима, вулканический дым поднялся на высоту пять тысяч метров над кратером", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что вулканический дым достиг такой высоты впервые с 2020 года. Кроме того, были замечены большие вулканические глыбы, летевшие из кратера на высоту до 1,3 тысячи метров. Однако уровень вулканической опасности остается неизменным - на третьем уровне. Ожидается большое количество пепла, которое выпадет на окрестности утром в четверг.

https://ria.ru/20240115/islandiya-1921335315.html

https://ria.ru/20240214/ebeko-1927245754.html

япония

кагосима (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Извержение вулкана Сакурадзима в Японии Извержение вулкана Сакурадзима в Японии 2024-02-14T17:04 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, япония, кагосима (префектура)