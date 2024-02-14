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Наносят большой урон. Сырский забил тревогу из-за ударов ВКС России

Наносят большой урон. Сырский забил тревогу из-за ударов ВКС России - РИА Новости, 14.02.2024

Наносят большой урон. Сырский забил тревогу из-за ударов ВКС России

Российские управляемые авиабомбы наносят урон украинской армии на фронте, заявил главком ВСУ Александр Сырский, которого цитирует Le Monde. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T22:46

2024-02-14T22:46

2024-02-14T22:46

политика

киев

украина

александр сырский

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские управляемые авиабомбы наносят урон украинской армии на фронте, заявил главком ВСУ Александр Сырский, которого цитирует Le Monde."Противник активно использует авиацию, нанося урон управляемыми авиабомбами, и ведет минометный и тяжелый артиллерийский огонь по нашим позициям", — сообщил украинский генерал.Ранее главком ВСУ заявил, что Киев начнет оборонительные операции, поскольку российская армия наступает по всей линии фронта. По его словам, он готов принимать решение об отступлении с позиций, чтобы уберечь личный состав армии.На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного и назначении на место главнокомандующего Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый генерал заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты очень не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.

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Игорь Тоноян

политика, киев, украина, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины