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Вагенкнехт заявила, что украинские военные гибнут за НАТО - РИА Новости, 14.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:47 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/vsu-1927399462.html
Вагенкнехт заявила, что украинские военные гибнут за НАТО
Вагенкнехт заявила, что украинские военные гибнут за НАТО - РИА Новости, 14.02.2024
Вагенкнехт заявила, что украинские военные гибнут за НАТО
Военнослужащие ВСУ на Украине гибнут не за демократию и свободу страны и Европы в целом, а за интересы НАТО, заявила критикующая поставки оружия на Украину и... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:47
2024-02-14T17:47
специальная военная операция на украине
украина
сара вагенкнехт
в мире
германия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ на Украине гибнут не за демократию и свободу страны и Европы в целом, а за интересы НАТО, заявила критикующая поставки оружия на Украину и санкции против РФ политик Сара Вагенкнехт на посвященном концу карнавалов и началу Великого поста собрании своей новой партии. Политик в своей речи процитировала слова главы фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и члена комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давида Арахамии, в ноябре заявившего, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. "Это значит, что на Украине люди умирают не за свободу и демократию. На Украине люди умирают за НАТО. Что за преступление, так больше продолжаться не может", - подчеркнула она. Вагенкнехт вновь выступила за проведение мирных переговоров и против поставок оружия на Украину и напомнила, что схожим образом за "защиту нашей и вашей демократии" выступали политики в эпоху начала конфликта в Афганистане, где "Талибан"* вопреки всем стараниям окреп. Речь политика транслировалась на сайте новой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ). Ведущие немецкие политики нередко утверждают, что на Украине руками украинских солдат ведется борьба за демократию и свободу не только самой страны, но и всей Европы. Со схожими заявлениями выступает канцлер страны Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. По данным немецкого правительства, Германия в прошлом году поставила Украине оружие на сумму 5,4 миллиарда евро и намерена удвоить свои обязательства. Конгресс США уже который месяц пытается утвердить американскую помощь Киеву. Накануне сенат все же одобрил многомиллиардный законопроект о помощи Украине и прочим американским союзникам, но документ еще предстоит рассмотреть палате представителей. В нижней палате конгресса, как отмечают эксперты, его шансы невелики. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240214/kiev-1927361793.html
https://ria.ru/20240205/germaniya-1925351193.html
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украина, сара вагенкнехт, в мире, германия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сара Вагенкнехт, В мире, Германия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Вагенкнехт заявила, что украинские военные гибнут за НАТО

Вагенкнехт: украинские военные гибнут не за демократию и свободу, а за НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ на Украине гибнут не за демократию и свободу страны и Европы в целом, а за интересы НАТО, заявила критикующая поставки оружия на Украину и санкции против РФ политик Сара Вагенкнехт на посвященном концу карнавалов и началу Великого поста собрании своей новой партии.
Политик в своей речи процитировала слова главы фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и члена комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давида Арахамии, в ноябре заявившего, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны.
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"Это значит, что на Украине люди умирают не за свободу и демократию. На Украине люди умирают за НАТО. Что за преступление, так больше продолжаться не может", - подчеркнула она.
Вагенкнехт вновь выступила за проведение мирных переговоров и против поставок оружия на Украину и напомнила, что схожим образом за "защиту нашей и вашей демократии" выступали политики в эпоху начала конфликта в Афганистане, где "Талибан"* вопреки всем стараниям окреп.
Речь политика транслировалась на сайте новой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ).
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Ведущие немецкие политики нередко утверждают, что на Украине руками украинских солдат ведется борьба за демократию и свободу не только самой страны, но и всей Европы. Со схожими заявлениями выступает канцлер страны Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.
По данным немецкого правительства, Германия в прошлом году поставила Украине оружие на сумму 5,4 миллиарда евро и намерена удвоить свои обязательства. Конгресс США уже который месяц пытается утвердить американскую помощь Киеву. Накануне сенат все же одобрил многомиллиардный законопроект о помощи Украине и прочим американским союзникам, но документ еще предстоит рассмотреть палате представителей. В нижней палате конгресса, как отмечают эксперты, его шансы невелики.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСара ВагенкнехтВ миреГерманияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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