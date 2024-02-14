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ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 14.02.2024 (обновлено: 15:04 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/vsu-1927343081.html
ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой
ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой - РИА Новости, 14.02.2024
ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой
ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой, заявил спикер украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:40
2024-02-14T15:04
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
александр сырский
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой, заявил спикер украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телеканала "Рада"."Ситуация там напряженная и динамическая. На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения", — рассказал он.Лиховой добавил, что в Авдеевке уже несколько дней идут уличные бои, ВСУ пытаются удерживать город.В среду новый главком ВСУ Александр Сырский признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой. Он отметил, что российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.
https://ria.ru/20240213/avdeevka-1927206488.html
https://ria.ru/20240213/selidovo-1927097397.html
авдеевка
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авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр, александр сырский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Александр Сырский, Владимир Путин
ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой

Представитель ВСУ: основная линия снабжения под Авдеевкой скоро будет утрачена

© AFP 2024 / GENYA SAVILOVВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AFP 2024 / GENYA SAVILOV
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой, заявил спикер украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телеканала "Рада".
«
"Ситуация там напряженная и динамическая. На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения", — рассказал он.
Лиховой добавил, что в Авдеевке уже несколько дней идут уличные бои, ВСУ пытаются удерживать город.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон.

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В среду новый главком ВСУ Александр Сырский признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой. Он отметил, что российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе".
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРАлександр СырскийВладимир Путин
 
 
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