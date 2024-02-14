https://ria.ru/20240214/vsu-1927343081.html
ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой
ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой - РИА Новости, 14.02.2024
ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой
ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой, заявил спикер украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:40
2024-02-14T14:40
2024-02-14T15:04
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
александр сырский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927345586_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_43bc5cbb114568dc917ed9b0f2596960.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой, заявил спикер украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телеканала "Рада"."Ситуация там напряженная и динамическая. На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения", — рассказал он.Лиховой добавил, что в Авдеевке уже несколько дней идут уличные бои, ВСУ пытаются удерживать город.В среду новый главком ВСУ Александр Сырский признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой. Он отметил, что российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.
https://ria.ru/20240213/avdeevka-1927206488.html
https://ria.ru/20240213/selidovo-1927097397.html
авдеевка
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927345586_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_f8d4b1fdba427066669a4a2a8bfc4d63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр, александр сырский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Александр Сырский, Владимир Путин
ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой
Представитель ВСУ: основная линия снабжения под Авдеевкой скоро будет утрачена