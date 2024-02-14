https://ria.ru/20240214/vsu-1927337897.html

"Поворотный момент". В Китае сделали заявление о конфликте на Украине

"Поворотный момент". В Китае сделали заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 14.02.2024

"Поворотный момент". В Китае сделали заявление о конфликте на Украине

Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли заявление нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о переходе к обороне и предположили, что инициатива... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:39

2024-02-14T14:39

2024-02-14T14:53

специальная военная операция на украине

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 февраля — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли заявление нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о переходе к обороне и предположили, что инициатива на поле боя перешла к России."Несколько лет несли вздор, а тут наконец начали обороняться," — написал один из пользователей."Переход украинской армии к обороне говорит о том, что инициатива находится в руках России", — считает другой читатель."Конечно, боритесь дальше, стягивайте деньги и силы американской империи на украинское поле боя...", — высказался комментатор."В украинском конфликте наступает важный поворотный момент. Зеленский уже никуда не сбежит. Посмотрим, кого из двух главнокомандующих ВСУ сделают козлом отпущения", — заявил пользователь."Россия должна усилить обстрел, укрепить авангард и объекты тыловой инфраструктуры, не давать им перевести дыхание", — призвали в комментариях."Украина никогда не вела атаки, значимые с точки зрения тактики или стратегии. Ее "наступления" всегда были символическими или продиктованными политическими потребностями. Сейчас у нее уже нет сил на показуху, и Киев может только надеяться случайным образом спровоцировать Россию на что-нибудь", — предположил читатель.Ранее Сырский назвал обстановку под Авдеевкой в ДНР и Купянском в Харьковской области "чрезвычайно сложной" и заявил, что будет отдавать приказы об отступлении, если это потребуется для сохранения личного состава.Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что нового главкома рассматривают как близкого сторонника президента Украины, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр