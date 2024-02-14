https://ria.ru/20240214/vsu-1927337897.html
"Поворотный момент". В Китае сделали заявление о конфликте на Украине
"Поворотный момент". В Китае сделали заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 14.02.2024
"Поворотный момент". В Китае сделали заявление о конфликте на Украине
Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли заявление нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о переходе к обороне и предположили, что инициатива... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:39
2024-02-14T14:39
2024-02-14T14:53
специальная военная операция на украине
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 февраля — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли заявление нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о переходе к обороне и предположили, что инициатива на поле боя перешла к России."Несколько лет несли вздор, а тут наконец начали обороняться," — написал один из пользователей."Переход украинской армии к обороне говорит о том, что инициатива находится в руках России", — считает другой читатель."Конечно, боритесь дальше, стягивайте деньги и силы американской империи на украинское поле боя...", — высказался комментатор."В украинском конфликте наступает важный поворотный момент. Зеленский уже никуда не сбежит. Посмотрим, кого из двух главнокомандующих ВСУ сделают козлом отпущения", — заявил пользователь."Россия должна усилить обстрел, укрепить авангард и объекты тыловой инфраструктуры, не давать им перевести дыхание", — призвали в комментариях."Украина никогда не вела атаки, значимые с точки зрения тактики или стратегии. Ее "наступления" всегда были символическими или продиктованными политическими потребностями. Сейчас у нее уже нет сил на показуху, и Киев может только надеяться случайным образом спровоцировать Россию на что-нибудь", — предположил читатель.Ранее Сырский назвал обстановку под Авдеевкой в ДНР и Купянском в Харьковской области "чрезвычайно сложной" и заявил, что будет отдавать приказы об отступлении, если это потребуется для сохранения личного состава.Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что нового главкома рассматривают как близкого сторонника президента Украины, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
МОСКВА, 14 февраля — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуаньча
" высмеяли заявление нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о переходе к обороне и предположили, что инициатива на поле боя перешла к России.
"Несколько лет несли вздор, а тут наконец начали обороняться," — написал один из пользователей.
"Переход украинской армии к обороне говорит о том, что инициатива находится в руках России", — считает другой читатель.
"Конечно, боритесь дальше, стягивайте деньги и силы американской империи на украинское поле боя...", — высказался комментатор.
"В украинском конфликте наступает важный поворотный момент. Зеленский уже никуда не сбежит. Посмотрим, кого из двух главнокомандующих ВСУ сделают козлом отпущения", — заявил пользователь.
"Россия должна усилить обстрел, укрепить авангард и объекты тыловой инфраструктуры, не давать им перевести дыхание", — призвали в комментариях.
"Украина никогда не вела атаки, значимые с точки зрения тактики или стратегии. Ее "наступления" всегда были символическими или продиктованными политическими потребностями. Сейчас у нее уже нет сил на показуху, и Киев
может только надеяться случайным образом спровоцировать Россию на что-нибудь", — предположил читатель.
Ранее Сырский назвал обстановку под Авдеевкой в ДНР и Купянском в Харьковской области "чрезвычайно сложной" и заявил, что будет отдавать приказы об отступлении, если это потребуется для сохранения личного состава.
Владимир Зеленский
8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного
. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что нового главкома рассматривают как близкого сторонника президента Украины
, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".
Главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины, заявил эксперт