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"Ситуация критическая". СМИ сообщили о неожиданных переменах в ВСУ - РИА Новости, 14.02.2024
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11:18 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/vsu-1927281345.html
"Ситуация критическая". СМИ сообщили о неожиданных переменах в ВСУ
"Ситуация критическая". СМИ сообщили о неожиданных переменах в ВСУ - РИА Новости, 14.02.2024
"Ситуация критическая". СМИ сообщили о неожиданных переменах в ВСУ
Вооруженным силам Украины приходится следить за американской политикой из-за проблем с помощью США, сообщает The Wall Street Journal. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:18
2024-02-14T11:18
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израиль
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вооруженным силам Украины приходится следить за американской политикой из-за проблем с помощью США, сообщает The Wall Street Journal.&quot;Сейчас мы используем боеприпасы только в том случае, если ситуация критическая&quot;, — цитируют журналисты украинского солдата.Обозреватели указали, что ВСУ приходится меньше расходовать боеприпасов из-за прекращения поддержки США, поэтому украинские солдаты стали больше следить за американской политикой. Так, в рядах украинской армии обеспокоены попытками республиканцев заблокировать дальнейшую помощь Киеву, подчеркнули в статье.Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. После того, как республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе, начались обсуждения нового законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, без выделения средств на границу. В обоих документах на нужды Киева планируется выделить порядка 60 миллиардов.
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в мире, украина, сша, израиль, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, США, Израиль, Вооруженные силы Украины, Политика
"Ситуация критическая". СМИ сообщили о неожиданных переменах в ВСУ

WSJ: ВСУ приходится следить за американской политикой из-за проблем с помощью

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вооруженным силам Украины приходится следить за американской политикой из-за проблем с помощью США, сообщает The Wall Street Journal.
«

"Сейчас мы используем боеприпасы только в том случае, если ситуация критическая", — цитируют журналисты украинского солдата.

Обозреватели указали, что ВСУ приходится меньше расходовать боеприпасов из-за прекращения поддержки США, поэтому украинские солдаты стали больше следить за американской политикой. Так, в рядах украинской армии обеспокоены попытками республиканцев заблокировать дальнейшую помощь Киеву, подчеркнули в статье.
Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. После того, как республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе, начались обсуждения нового законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, без выделения средств на границу. В обоих документах на нужды Киева планируется выделить порядка 60 миллиардов.
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