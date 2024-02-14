"Ситуация критическая". СМИ сообщили о неожиданных переменах в ВСУ
WSJ: ВСУ приходится следить за американской политикой из-за проблем с помощью
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вооруженным силам Украины приходится следить за американской политикой из-за проблем с помощью США, сообщает The Wall Street Journal.
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"Сейчас мы используем боеприпасы только в том случае, если ситуация критическая", — цитируют журналисты украинского солдата.
Обозреватели указали, что ВСУ приходится меньше расходовать боеприпасов из-за прекращения поддержки США, поэтому украинские солдаты стали больше следить за американской политикой. Так, в рядах украинской армии обеспокоены попытками республиканцев заблокировать дальнейшую помощь Киеву, подчеркнули в статье.
Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. После того, как республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе, начались обсуждения нового законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, без выделения средств на границу. В обоих документах на нужды Киева планируется выделить порядка 60 миллиардов.