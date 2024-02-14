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Надо подготовиться к угрозам вспышек новых эпидемий, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2024
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17:57 14.02.2024 (обновлено: 18:13 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/vspyshki-1927402434.html
Надо подготовиться к угрозам вспышек новых эпидемий, заявил Путин
Надо подготовиться к угрозам вспышек новых эпидемий, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2024
Надо подготовиться к угрозам вспышек новых эпидемий, заявил Путин
Надо быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:57
2024-02-14T18:13
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Надо быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий, заявил президент России Владимир Путин."У нас есть весомые достижения, ну а нам, безусловно, нужно двигаться дальше, продолжать эту работу, причем на качественно новом уровне, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами по ключевым направлениям развития медицинских технологий и быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий", - заявил Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.Президент добавил, что для этого страна должна иметь мощную суверенную научную и технологическую базу и инфраструктуру, всю линейку субстанций, оборудования, комплектующих.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Надо подготовиться к угрозам вспышек новых эпидемий, заявил Путин

Путин: надо подготовиться к вызовам, включая угрозы вспышек новых эпидемий

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Надо быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий, заявил президент России Владимир Путин.
«
"У нас есть весомые достижения, ну а нам, безусловно, нужно двигаться дальше, продолжать эту работу, причем на качественно новом уровне, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами по ключевым направлениям развития медицинских технологий и быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий", - заявил Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
Президент добавил, что для этого страна должна иметь мощную суверенную научную и технологическую базу и инфраструктуру, всю линейку субстанций, оборудования, комплектующих.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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