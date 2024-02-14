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Бригада новгородских врачей отправилась в Запорожскую область - РИА Новости, 14.02.2024
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21:56 14.02.2024 (обновлено: 22:12 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/vrachi-1927447555.html
Бригада новгородских врачей отправилась в Запорожскую область
Бригада новгородских врачей отправилась в Запорожскую область - РИА Новости, 14.02.2024
Бригада новгородских врачей отправилась в Запорожскую область
Бригада врачей из Новгородской области отправилась лечить жителей подшефной Запорожской области, они работают в поликлинике и больнице, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T21:56
2024-02-14T22:12
общество
запорожская область
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Бригада врачей из Новгородской области отправилась лечить жителей подшефной Запорожской области, они работают в поликлинике и больнице, сообщает пресс-служба минздрава региона. Уточняется, что в Каменско-Днепровскую городскую больницу прибыла бригада, которую возглавил главный врач Новгородской областной клинической больницы Илья Кяльвияйнен. Среди врачей: травматолог, невролог, терапевт, анестезиолог-реаниматолог, уролог, кардиолог, торакальный хирург. Во вторник они осмотрели около 100 человек. "Идет второй день работы. Пациентов очень много. Врачи работают как в поликлинике, так и в стационаре. Большое число пациентов хотели бы попасть к кардиологу, неврологу урологу и травматологу, к специалистам, которых здесь не достает. Поэтому мы и привезли врачей данных специальностей", - приводит пресс-служба слова Кяльвияйнена. Отмечается, что врачи также работают в операционной. Кроме того, новгородские медики изучают особенности маршрутизации пациентов, чтобы дать свои рекомендации, добавляется в сообщении пресс-службы. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240214/zadolzhennost-1927438534.html
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общество, запорожская область, россия, новгородская область
Общество, Запорожская область, Россия, Новгородская область
Бригада новгородских врачей отправилась в Запорожскую область

Бригада новгородских врачей отправилась лечить жителей Запорожской области

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Российский флаг в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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Российский флаг в Запорожской области. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Бригада врачей из Новгородской области отправилась лечить жителей подшефной Запорожской области, они работают в поликлинике и больнице, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Уточняется, что в Каменско-Днепровскую городскую больницу прибыла бригада, которую возглавил главный врач Новгородской областной клинической больницы Илья Кяльвияйнен. Среди врачей: травматолог, невролог, терапевт, анестезиолог-реаниматолог, уролог, кардиолог, торакальный хирург. Во вторник они осмотрели около 100 человек.
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"Идет второй день работы. Пациентов очень много. Врачи работают как в поликлинике, так и в стационаре. Большое число пациентов хотели бы попасть к кардиологу, неврологу урологу и травматологу, к специалистам, которых здесь не достает. Поэтому мы и привезли врачей данных специальностей", - приводит пресс-служба слова Кяльвияйнена.
Отмечается, что врачи также работают в операционной.
Кроме того, новгородские медики изучают особенности маршрутизации пациентов, чтобы дать свои рекомендации, добавляется в сообщении пресс-службы.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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