https://ria.ru/20240214/vrachi-1927447555.html

Бригада новгородских врачей отправилась в Запорожскую область

Бригада новгородских врачей отправилась в Запорожскую область - РИА Новости, 14.02.2024

Бригада новгородских врачей отправилась в Запорожскую область

Бригада врачей из Новгородской области отправилась лечить жителей подшефной Запорожской области, они работают в поликлинике и больнице, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T21:56

2024-02-14T21:56

2024-02-14T22:12

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россия

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Бригада врачей из Новгородской области отправилась лечить жителей подшефной Запорожской области, они работают в поликлинике и больнице, сообщает пресс-служба минздрава региона. Уточняется, что в Каменско-Днепровскую городскую больницу прибыла бригада, которую возглавил главный врач Новгородской областной клинической больницы Илья Кяльвияйнен. Среди врачей: травматолог, невролог, терапевт, анестезиолог-реаниматолог, уролог, кардиолог, торакальный хирург. Во вторник они осмотрели около 100 человек. "Идет второй день работы. Пациентов очень много. Врачи работают как в поликлинике, так и в стационаре. Большое число пациентов хотели бы попасть к кардиологу, неврологу урологу и травматологу, к специалистам, которых здесь не достает. Поэтому мы и привезли врачей данных специальностей", - приводит пресс-служба слова Кяльвияйнена. Отмечается, что врачи также работают в операционной. Кроме того, новгородские медики изучают особенности маршрутизации пациентов, чтобы дать свои рекомендации, добавляется в сообщении пресс-службы. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240214/zadolzhennost-1927438534.html

https://ria.ru/20240113/lekarstva-1921133628.html

запорожская область

россия

новгородская область

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общество, запорожская область, россия, новгородская область