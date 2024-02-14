https://ria.ru/20240214/voz-1927361589.html

В ВОЗ опровергли информацию о сговоре с ХАМАС

В ВОЗ опровергли информацию о сговоре с ХАМАС - РИА Новости, 14.02.2024

В ВОЗ опровергли информацию о сговоре с ХАМАС

Между Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и палестинским движением ХАМАС нет никакого сговора, организация не уполномочена и не может проверять все, что РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:47

2024-02-14T15:47

2024-02-14T15:47

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ЖЕНЕВА, 14 фев - РИА Новости. Между Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и палестинским движением ХАМАС нет никакого сговора, организация не уполномочена и не может проверять все, что происходит в больницах Газы и под ними, заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Тереза Закария. "Нет никакого сговора между ВОЗ и любыми другими организациями, за исключением партнеров в области здравоохранения и министерства здравоохранения (Газы - ред.), с которыми мы сотрудничаем. Мы не можем и у нас нет мандата расследовать какие-либо другие действия, происходящие в больницах, или то, что происходит под ними. В больницах Газы много пациентов и беженцев. Поскольку мы сосредоточены на предоставлении помощь, мы не в состоянии выйти за рамки тех услуг, которые нам необходимо выполнять. Эти больницы предоставляют медицинские услуги, и это остается самой важной частью. Они также используются в качестве убежище для людей, которые были насильственно перемещены", - ответила она на вопрос, заметили ли сотрудники организации присутствие членов движения ХАМАС в больницах. Закария добавила, что больницы должны быть защищены, и они никогда не должны быть милитаризованы, поскольку это является нападением на медицинские учреждения. "Точно так же мы выступали за то, чтобы больницы не подвергались бомбардировке, а машины скорой помощи не расстреливались", - подчеркнула представитель ВОЗ. В январе глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что обвинения Израиля в сговоре с ХАМАС являются ложными и ставят под угрозу жизни сотрудников организации. Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца сообщало, что около восьми тысяч вынужденных переселенцев были эвакуированы из штаба организации и больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. В зданиях остались только около ста врачей и административных сотрудников, примерно 80 раненых и пациентов, а также 40 пожилых лиц. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла, что внутри и вокруг больниц "Аль-Амаль" и "Насер" в Хан-Юнисе действуют "террористы ХАМАС". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28,5 тысячи человек, пострадали более 68,2 тысячи человек. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240210/gaza-1926528758.html

https://ria.ru/20240214/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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Наталья Макарова

израиль, в мире, россия, женева (город), тедрос адханом гебрейесус, владимир путин, хамас, воз, оон