https://ria.ru/20240214/voyna-1927207741.html

В Совбезе России не исключили ядерной войны из-за деменции Байдена

В Совбезе России не исключили ядерной войны из-за деменции Байдена - РИА Новости, 14.02.2024

В Совбезе России не исключили ядерной войны из-за деменции Байдена

Вопрос "случайной" ядерной войны по вине США сейчас звучит еще громче, особенно из-за проблем с памятью у американского президента Джо Байдена, заявил... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T00:06

2024-02-14T00:06

2024-02-14T01:42

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос "случайной" ядерной войны по вине США сейчас звучит еще громче, особенно из-за проблем с памятью у американского президента Джо Байдена, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов. "Этот вопрос звучит еще громче и актуальнее. Особенно после опубликования на днях отчета специального прокурора Роберта Хура, назначенного для расследования дела о секретных документах, которые Джо Байден и его окружение вынесли из Белого Дома. Прокурор охарактеризовал президента США как "пожилого человека с проблемами памяти, который во многих случаях с трудом может вспомнить основные факты и детали"", - сказал он в интервью газете "Известия". При этом, как напомнил Попов, Байден — единственный в США, кто может отдать приказ о нанесении ядерного удара.В непростой и нервозной внутриполитической обстановке, сложившейся в Штатах, сильно выросла цена управленческой ошибки. "А там и до глобальной катастрофы недалеко", - добавил замсекретаря Совбеза.Мысли о том, что управление ядерным оружием США находится в сомнительном состоянии, периодически возникают у думающих людей, заявил также Попов. Американский ядерный щит, по сути, треснул, после тайной госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина, констатировал он."Министра обороны на месте нет, и никто не знает, где он находится, кто его замещает. В прессе пишут, что часть его обязанностей была возложена на заместителя министра Кэтлин Хикс. Но она в тот момент была в отпуске в Пуэрто-Рико", - указал замсекретаря Совбеза.По его словам, видимо, это и побудило председателя комитета палаты представителей США по вооруженным силам Майка Роджерса письменно обратиться к Остину с просьбой дать показания перед законодателями.В ситуации, подобной госпитализации Остина, должно проявляться чувство ответственности и служебного долга, ведь разговор идет не о "банановой республике", а о государстве, обладающим ядерным оружием и постоянно претендующим на роль мирового гегемона, добавил он.На прошлой неделе в США опубликовали отчет спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В нем говорится, что глава государства не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил "по невинной ошибке". Президента США охарактеризовали как "сочувствующего пожилого мужчину с благими намерениями и слабой памятью". Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо.В конце декабря шеф Пентангона перенес операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Его выписали 15 января, некоторое время он работал из дома, а в конце месяца появился в ведомстве, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся. В рамках лечения Остин проходит физиотерапию и регулярные осмотры врачей.Госпитализация министра вызвала скандал, поскольку несколько дней его состояние скрывалось не только от общественности, но и от президента Джо Байдена. Позже Остин признал ошибку и принес публичные извинения.В понедельник стало известно, что Остин вновь попал в больницу, он находится в отделении интенсивной терапии из-за проблем с мочевым пузырем.

https://ria.ru/20240213/test-1927201550.html

https://ria.ru/20240213/bayden-1927045699.html

https://ria.ru/20240212/austin-1926966209.html

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в мире, сша, россия, джо байден, михаил попов, ллойд остин, министерство обороны сша