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Ветераны встретятся с одноклассниками избивших участника СВО в Уссурийске - РИА Новости, 14.02.2024
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04:03 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/veterany-1927219193.html
Ветераны встретятся с одноклассниками избивших участника СВО в Уссурийске
Ветераны встретятся с одноклассниками избивших участника СВО в Уссурийске - РИА Новости, 14.02.2024
Ветераны встретятся с одноклассниками избивших участника СВО в Уссурийске
Ветераны СВО из Уссурийска проведут встречу в школе, где учатся подростки, подозреваемые в нападении на участника спецоперации, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T04:03
2024-02-14T04:03
происшествия
александра захарова
ольга романова (омбудсмен)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Ветераны СВО из Уссурийска проведут встречу в школе, где учатся подростки, подозреваемые в нападении на участника спецоперации, сообщил РИА Новости заместитель председателя думы Уссурийского городского округа, заслуженный тренер России Андрей Подоплелов. СК сообщил 12 февраля, что в Уссурийске задержаны подростки, подозреваемые в ограблении участника СВО. По версии следствия, в конце января подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. По данным следователей, они снимали происходящее на телефон. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Также в ведомстве сообщили о возбуждении дела о халатности по поводу ненадлежащей работы системы профилактики. "Это вопиющий случай - нападение школьников на участника спецоперации. Вообще сложно было представить такое в нашем городе: в Уссурийске ведется большая патриотическая работа. Наши ветераны спецоперации встречаются со школьниками, студентами, рассказывают, как освобождают города и села от нацизма. Так же, как это делали их деды и прадеды в 1945 году, освободив Европу и мир от него. Конечно, мы обязательно проведем встречу и в школе, где учатся эти подростки", - рассказал Подоплелов. Он также отметил важность занятия спортом для детей. "Многие ребята и девочки в нашей Федерации кикбоксинга, например, тренируются с раннего возраста. И мы, как тренерский штаб, уделяем внимание не только их физическому развитию, но и проводим большую воспитательную работу, в том числе патриотическую. С молодежью города регулярно встречается и наш знаменитый спортсмен из Уссурийска - трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров", - сказал собеседник, добавив, что и спортсмены Федерации кикбоксинга Приморья выполняют свой долг на СВО. Ранее руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова рассказала РИА Новости, что подозреваемые - ученики девятого класса. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова сообщала РИА Новости, что школьники, которых подозревают в нападении на участника спецоперации, состоят на профилактическом учете, практически все из этой "четверки" старшеклассников - ребята из семей, где есть конфликтные ситуации, где воспитанием занимаются только мамы.
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происшествия, александра захарова, ольга романова (омбудсмен)
Происшествия, Александра Захарова, Ольга Романова (омбудсмен)
Ветераны встретятся с одноклассниками избивших участника СВО в Уссурийске

Ветераны проведут встречу с одноклассниками избивших участника СВО в Уссурийске

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Ветераны СВО из Уссурийска проведут встречу в школе, где учатся подростки, подозреваемые в нападении на участника спецоперации, сообщил РИА Новости заместитель председателя думы Уссурийского городского округа, заслуженный тренер России Андрей Подоплелов.
СК сообщил 12 февраля, что в Уссурийске задержаны подростки, подозреваемые в ограблении участника СВО. По версии следствия, в конце января подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. По данным следователей, они снимали происходящее на телефон. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Также в ведомстве сообщили о возбуждении дела о халатности по поводу ненадлежащей работы системы профилактики.
«
"Это вопиющий случай - нападение школьников на участника спецоперации. Вообще сложно было представить такое в нашем городе: в Уссурийске ведется большая патриотическая работа. Наши ветераны спецоперации встречаются со школьниками, студентами, рассказывают, как освобождают города и села от нацизма. Так же, как это делали их деды и прадеды в 1945 году, освободив Европу и мир от него. Конечно, мы обязательно проведем встречу и в школе, где учатся эти подростки", - рассказал Подоплелов.
Он также отметил важность занятия спортом для детей.
"Многие ребята и девочки в нашей Федерации кикбоксинга, например, тренируются с раннего возраста. И мы, как тренерский штаб, уделяем внимание не только их физическому развитию, но и проводим большую воспитательную работу, в том числе патриотическую. С молодежью города регулярно встречается и наш знаменитый спортсмен из Уссурийска - трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров", - сказал собеседник, добавив, что и спортсмены Федерации кикбоксинга Приморья выполняют свой долг на СВО.
Ранее руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова рассказала РИА Новости, что подозреваемые - ученики девятого класса.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова сообщала РИА Новости, что школьники, которых подозревают в нападении на участника спецоперации, состоят на профилактическом учете, практически все из этой "четверки" старшеклассников - ребята из семей, где есть конфликтные ситуации, где воспитанием занимаются только мамы.
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