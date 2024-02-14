https://ria.ru/20240214/vengriya-1927353428.html

МИД Венгрии заявил, что каналы связи с Россией сохраняют надежду на мир

МИД Венгрии заявил, что каналы связи с Россией сохраняют надежду на мир - РИА Новости, 14.02.2024

МИД Венгрии заявил, что каналы связи с Россией сохраняют надежду на мир

Если закрыть каналы связи с Россией, то будет потеряна надежда на мир, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью новостном агентству EFE. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:13

2024-02-14T15:13

2024-02-14T15:13

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МАДРИД, 14 фев - РИА Новости. Если закрыть каналы связи с Россией, то будет потеряна надежда на мир, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью новостном агентству EFE. "В нынешних условиях каналы связи между Венгрией и Россией должны оставаться открытыми, потому что если мы их закроем, то буквально потеряем надежду на мир", - сказал он. Кроме того, венгерский министр подчеркнул, что Будапешт сохраняет прагматичное сотрудничество с Москвой, особенно в области энергетики, потому что надежное снабжение Венгрии энергией невозможно без России. Сийярто считает это не политическим вопросом, а "физической реальностью". В интервью глава МИД Венгрии также упомянул о напряженных отношениях между Брюсселем и Будапештом, по поводу которых он признал, что ведутся "серьезные дискуссии", поскольку Венгрия имеет "отличный от брюссельских бюрократов взгляд на то, каким должен быть Европейский союз". "Европейский союз может быть сильным только тогда, когда сильны сами государства-члены. Поэтому изъятие возможностей или компетенций у государств-членов для передачи их Брюсселю ослабит их, а чем слабее государства-члены, тем слабее будет Европейский союз", - подчеркнул министр. При этом он отметил, что на фоне этих дебатов Брюссель шантажирует Венгрию замораживанием средств ЕС.

https://ria.ru/20240211/orban-1926678511.html

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Кирилл Волков

в мире, венгрия, россия, петер сийярто, евросоюз