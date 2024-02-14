https://ria.ru/20240214/valyuta-1927228619.html

ЦБ раскрыл объем иностранной наличной валюты у населения на начало года

ЦБ раскрыл объем иностранной наличной валюты у населения на начало года - РИА Новости, 14.02.2024

ЦБ раскрыл объем иностранной наличной валюты у населения на начало года

Объем иностранной наличной валюты у домохозяйств в РФ на начало года составил 8,72 триллиона рублей, и прирост показателя за прошлый год был значительно меньше, РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T07:44

2024-02-14T07:44

2024-02-14T07:44

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Объем иностранной наличной валюты у домохозяйств в РФ на начало года составил 8,72 триллиона рублей, и прирост показателя за прошлый год был значительно меньше, чем годом ранее, следует из материалов Банка России. Так, по данным ЦБ, прирост наличной иностранной валюты за прошлый год составил 1,4 триллиона рублей, тогда как в 2022 году он равнялся 3,2 триллиона. При этом в прошлом декабре, как указывает ЦБ, "в соответствии с сезонными закономерностями" рублёвая наличность населения увеличились, однако темп прироста также был существенно меньше аналогичного показателя за предыдущие годы. ЦБ связал это с перетоком средств домашних хозяйств на другие (срочные) рублевые депозиты в условиях роста банковских ставок и повышения привлекательности банковских вкладов. Кроме того, регулятор сообщил, что, по предварительным оценкам, прирост средств населения на депозитах в банках-нерезидентах, по предварительным оценкам, был меньше, чем в ноябре, и составил 87,9 миллиарда в рублевом эквиваленте.

https://ria.ru/20240214/banki-1927220996.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)