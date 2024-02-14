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ЦБ раскрыл объем иностранной наличной валюты у населения на начало года - РИА Новости, 14.02.2024
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07:44 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/valyuta-1927228619.html
ЦБ раскрыл объем иностранной наличной валюты у населения на начало года
ЦБ раскрыл объем иностранной наличной валюты у населения на начало года - РИА Новости, 14.02.2024
ЦБ раскрыл объем иностранной наличной валюты у населения на начало года
Объем иностранной наличной валюты у домохозяйств в РФ на начало года составил 8,72 триллиона рублей, и прирост показателя за прошлый год был значительно меньше, РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T07:44
2024-02-14T07:44
экономика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Объем иностранной наличной валюты у домохозяйств в РФ на начало года составил 8,72 триллиона рублей, и прирост показателя за прошлый год был значительно меньше, чем годом ранее, следует из материалов Банка России. Так, по данным ЦБ, прирост наличной иностранной валюты за прошлый год составил 1,4 триллиона рублей, тогда как в 2022 году он равнялся 3,2 триллиона. При этом в прошлом декабре, как указывает ЦБ, "в соответствии с сезонными закономерностями" рублёвая наличность населения увеличились, однако темп прироста также был существенно меньше аналогичного показателя за предыдущие годы. ЦБ связал это с перетоком средств домашних хозяйств на другие (срочные) рублевые депозиты в условиях роста банковских ставок и повышения привлекательности банковских вкладов. Кроме того, регулятор сообщил, что, по предварительным оценкам, прирост средств населения на депозитах в банках-нерезидентах, по предварительным оценкам, был меньше, чем в ноябре, и составил 87,9 миллиарда в рублевом эквиваленте.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ раскрыл объем иностранной наличной валюты у населения на начало года

ЦБ: объем иностранной наличной валюты у населения составил 8,72 триллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты и монеты евро различного достоинства. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Объем иностранной наличной валюты у домохозяйств в РФ на начало года составил 8,72 триллиона рублей, и прирост показателя за прошлый год был значительно меньше, чем годом ранее, следует из материалов Банка России.
Так, по данным ЦБ, прирост наличной иностранной валюты за прошлый год составил 1,4 триллиона рублей, тогда как в 2022 году он равнялся 3,2 триллиона.
При этом в прошлом декабре, как указывает ЦБ, "в соответствии с сезонными закономерностями" рублёвая наличность населения увеличились, однако темп прироста также был существенно меньше аналогичного показателя за предыдущие годы.
ЦБ связал это с перетоком средств домашних хозяйств на другие (срочные) рублевые депозиты в условиях роста банковских ставок и повышения привлекательности банковских вкладов.
Кроме того, регулятор сообщил, что, по предварительным оценкам, прирост средств населения на депозитах в банках-нерезидентах, по предварительным оценкам, был меньше, чем в ноябре, и составил 87,9 миллиарда в рублевом эквиваленте.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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