https://ria.ru/20240214/ulitsy-1927440169.html

В Жмеринке на Украине переименовали около 200 улиц

В Жмеринке на Украине переименовали около 200 улиц - РИА Новости, 14.02.2024

В Жмеринке на Украине переименовали около 200 улиц

Около 200 улиц, в том числе Юрия Гагарина и Максима Горького, переименовали в городе Жмеринка Винницкой области Украины, сообщило местное издание "Жмеринка... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T20:47

2024-02-14T20:47

2024-02-14T20:47

украина

жмеринка

винницкая область

максим горький

юрий гагарин (космонавт)

степан бандера

в мире

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Около 200 улиц, в том числе Юрия Гагарина и Максима Горького, переименовали в городе Жмеринка Винницкой области Украины, сообщило местное издание "Жмеринка city". "Во время очередного заседания 43-й сессии Жмеринского городского совета депутаты утвердили новые названия улиц и переулков", - говорится в сообщении. Издание приводит и перечень переименованных улиц. Их около 200. В частности, улицу имени Юрия Гагарина переименовали в Запорожских Казаков, Максима Горького – в Героев Крут. Улица Декабристов получила имя нацистского пособника Степана Бандеры, русского литературного критика Николая Добролюбова – советского диссидента Левка Лукьяненко, советского военного деятеля Льва Доватора - националиста Симона Петлюры. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20240126/kharkov-1923624842.html

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украина, жмеринка, винницкая область, максим горький, юрий гагарин (космонавт), степан бандера, в мире