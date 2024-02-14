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В Жмеринке на Украине переименовали около 200 улиц
В Жмеринке на Украине переименовали около 200 улиц - РИА Новости, 14.02.2024
В Жмеринке на Украине переименовали около 200 улиц
Около 200 улиц, в том числе Юрия Гагарина и Максима Горького, переименовали в городе Жмеринка Винницкой области Украины, сообщило местное издание "Жмеринка... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:47
2024-02-14T20:47
2024-02-14T20:47
украина
жмеринка
винницкая область
максим горький
юрий гагарин (космонавт)
степан бандера
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Около 200 улиц, в том числе Юрия Гагарина и Максима Горького, переименовали в городе Жмеринка Винницкой области Украины, сообщило местное издание "Жмеринка city". "Во время очередного заседания 43-й сессии Жмеринского городского совета депутаты утвердили новые названия улиц и переулков", - говорится в сообщении. Издание приводит и перечень переименованных улиц. Их около 200. В частности, улицу имени Юрия Гагарина переименовали в Запорожских Казаков, Максима Горького – в Героев Крут. Улица Декабристов получила имя нацистского пособника Степана Бандеры, русского литературного критика Николая Добролюбова – советского диссидента Левка Лукьяненко, советского военного деятеля Льва Доватора - националиста Симона Петлюры. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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украина, жмеринка, винницкая область, максим горький, юрий гагарин (космонавт), степан бандера, в мире
Украина, Жмеринка, Винницкая область, Максим Горький, Юрий Гагарин (космонавт), Степан Бандера, В мире
В Жмеринке на Украине переименовали около 200 улиц
В Жмеринке на Украине переименовали около 200 улиц, в том числе Гагарина