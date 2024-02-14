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"Она отрежет мне ногу": бежавший украинец объяснил, почему не едет на фронт - РИА Новости, 14.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:09 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/ukrainets-1927215287.html
"Она отрежет мне ногу": бежавший украинец объяснил, почему не едет на фронт
"Она отрежет мне ногу": бежавший украинец объяснил, почему не едет на фронт - РИА Новости, 14.02.2024
"Она отрежет мне ногу": бежавший украинец объяснил, почему не едет на фронт
Бежавший в Германию украинец по имени Витольд признался швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, что его девушка пригрозила ему ампутацией ноги, если тот... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T02:09
2024-02-14T02:09
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
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владимир зеленский
рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Бежавший в Германию украинец по имени Витольд признался швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, что его девушка пригрозила ему ампутацией ноги, если тот соберется поехать на фронт.Как сообщает издание, Витольду 35 лет, он живет в Германии и не собирается возвращаться на родину, несмотря на призывы украинского правительства. В интервью, которое он дал в кафе в пригороде Берлина, украинец рассказал о страхе попасть на фронт и о том, как на его возможную отправку на передовую отреагирует его девушка."Она сказала, что, если я так поступлю (вернусь на Украину. — Прим. ред.), то она "отрежет мне ногу". Она тоже украинка. Она боится. Мы все не романтики, когда речь идет о военном конфликте", — заявил Витольд.По словам украинца, он не чувствует себя виноватым, находясь в безопасности, пока на Украине идет конфликт, так как, по его словам, он все равно не смог бы ничего изменить.Мужчина выразил опасения из-за "непрозрачной" процедуры мобилизации в ВСУ и возможности отправки на передовую без какой-либо подготовки. По словам Витольда, он бы "погиб в числе первых".Украинец добавил, что большинство его знакомых на передовой воюют не из-за патриотический побуждений и назвал фронт последним местом, где бы он хотел оказаться."Моя позиция такова: я не хочу умирать за Украину, но я хочу вернуться туда и жить там", — отметил он.В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что, по его мнению, следует мобилизовать граждан, покинувших страну. В Минюсте ФРГ отметили, что не будут высылать из страны военнообязанных украинцев по запросу Киева.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. В понедельник, 12 февраля Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине до 13 мая.
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927113284.html
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в мире, германия, украина, берлин (город), владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Берлин (город), Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины
"Она отрежет мне ногу": бежавший украинец объяснил, почему не едет на фронт

NZZ: украинец заявил, что его девушка грозит отрезать ему ногу из-за мобилизации

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Форма украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Бежавший в Германию украинец по имени Витольд признался швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, что его девушка пригрозила ему ампутацией ноги, если тот соберется поехать на фронт.
Как сообщает издание, Витольду 35 лет, он живет в Германии и не собирается возвращаться на родину, несмотря на призывы украинского правительства. В интервью, которое он дал в кафе в пригороде Берлина, украинец рассказал о страхе попасть на фронт и о том, как на его возможную отправку на передовую отреагирует его девушка.
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"Она сказала, что, если я так поступлю (вернусь на Украину. — Прим. ред.), то она "отрежет мне ногу". Она тоже украинка. Она боится. Мы все не романтики, когда речь идет о военном конфликте", — заявил Витольд.
По словам украинца, он не чувствует себя виноватым, находясь в безопасности, пока на Украине идет конфликт, так как, по его словам, он все равно не смог бы ничего изменить.
Мужчина выразил опасения из-за "непрозрачной" процедуры мобилизации в ВСУ и возможности отправки на передовую без какой-либо подготовки. По словам Витольда, он бы "погиб в числе первых".
Украинец добавил, что большинство его знакомых на передовой воюют не из-за патриотический побуждений и назвал фронт последним местом, где бы он хотел оказаться.
«
"Моя позиция такова: я не хочу умирать за Украину, но я хочу вернуться туда и жить там", — отметил он.
В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что, по его мнению, следует мобилизовать граждан, покинувших страну. В Минюсте ФРГ отметили, что не будут высылать из страны военнообязанных украинцев по запросу Киева.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. В понедельник, 12 февраля Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине до 13 мая.
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