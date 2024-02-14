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Байден пригрозил противникам помощи Украине в конгрессе судом истории - РИА Новости, 14.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:37 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/ukraina-1927428451.html
Байден пригрозил противникам помощи Украине в конгрессе судом истории
Байден пригрозил противникам помощи Украине в конгрессе судом истории - РИА Новости, 14.02.2024
Байден пригрозил противникам помощи Украине в конгрессе судом истории
Президент США Джо Байден предупредил республиканцев в конгрессе, выступающих против возобновления помощи Украине, что "история наблюдает" за ними. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:37
2024-02-14T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
конгресс сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил республиканцев в конгрессе, выступающих против возобновления помощи Украине, что "история наблюдает" за ними. Пост в социальной сети X появился после того, как спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что никто не принудит конгрессменов к утверждению принятого сенатом законопроекта о выделении Киеву свыше 60 миллиардов долларов. "Тем республиканцам в конгрессе, кто думает, что они могут противодействовать финансированию для Украины и не быть привлечены к ответу: история наблюдает", - написал Байден. Накануне он призывал контролируемую республиканцами палату представителей последовать примеру сената и как можно скорее утвердить законопроект о выделении средств в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html
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в мире, украина, сша, джо байден, конгресс сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Конгресс США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Байден пригрозил противникам помощи Украине в конгрессе судом истории

Байден: история наблюдает за теми, кто выступает против помощи Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил республиканцев в конгрессе, выступающих против возобновления помощи Украине, что "история наблюдает" за ними.
Пост в социальной сети X появился после того, как спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что никто не принудит конгрессменов к утверждению принятого сенатом законопроекта о выделении Киеву свыше 60 миллиардов долларов.
"Тем республиканцам в конгрессе, кто думает, что они могут противодействовать финансированию для Украины и не быть привлечены к ответу: история наблюдает", - написал Байден. Накануне он призывал контролируемую республиканцами палату представителей последовать примеру сената и как можно скорее утвердить законопроект о выделении средств в помощь Украине, Израилю и Тайваню.
Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденКонгресс СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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