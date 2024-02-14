https://ria.ru/20240214/ukraina-1927428451.html

Байден пригрозил противникам помощи Украине в конгрессе судом истории

Байден пригрозил противникам помощи Украине в конгрессе судом истории - РИА Новости, 14.02.2024

Байден пригрозил противникам помощи Украине в конгрессе судом истории

Президент США Джо Байден предупредил республиканцев в конгрессе, выступающих против возобновления помощи Украине, что "история наблюдает" за ними. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:37

2024-02-14T19:37

2024-02-14T19:37

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил республиканцев в конгрессе, выступающих против возобновления помощи Украине, что "история наблюдает" за ними. Пост в социальной сети X появился после того, как спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что никто не принудит конгрессменов к утверждению принятого сенатом законопроекта о выделении Киеву свыше 60 миллиардов долларов. "Тем республиканцам в конгрессе, кто думает, что они могут противодействовать финансированию для Украины и не быть привлечены к ответу: история наблюдает", - написал Байден. Накануне он призывал контролируемую республиканцами палату представителей последовать примеру сената и как можно скорее утвердить законопроект о выделении средств в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.

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Кирилл Волков

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