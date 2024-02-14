https://ria.ru/20240214/ukraina-1927415600.html

Экс-глава ЕК считает, что Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие пять лет

Экс-глава ЕК считает, что Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие пять лет - РИА Новости, 14.02.2024

Экс-глава ЕК считает, что Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие пять лет

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает маловероятным полноценное членство Украины в Евросоюзе ближайшие три-пять лет. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:28

2024-02-14T18:28

2024-02-14T18:28

в мире

украина

жан-клод юнкер

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает маловероятным полноценное членство Украины в Евросоюзе ближайшие три-пять лет. "Если частичное членство (Украины в ЕС) облегчит перспективы вступления, в целом, я не имею ничего против. Я больше не посвящен в детали переговоров, однако пошаговое сближение, в некотором роде "почти членство" Украины (в ЕС), стоило бы рассмотреть. В любом случае, это было бы реалистичнее, чем полноценное членство в ближайшие три-пять лет", - заявил Юнкер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. Бывший председатель ЕК придерживается мнения, что Украине необходимо предоставить гарантии вступления в ЕС, однако не следует давать обещания, которые невозможно выполнить в ожидаемый Киевом срок. Экс-чиновник также призвал помнить об условиях вступления, которые должны быть выполнены, чтобы внутренние нерешенные проблемы Украины не были привнесены в страны ЕС. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, жан-клод юнкер, евросоюз, еврокомиссия