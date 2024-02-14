Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава ЕК считает, что Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие пять лет - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/ukraina-1927415600.html
Экс-глава ЕК считает, что Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие пять лет
Экс-глава ЕК считает, что Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие пять лет - РИА Новости, 14.02.2024
Экс-глава ЕК считает, что Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие пять лет
Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает маловероятным полноценное членство Украины в Евросоюзе ближайшие три-пять лет. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:28
2024-02-14T18:28
в мире
украина
жан-клод юнкер
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900697732_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8994afbe9e134feb792deceabe873f7d.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает маловероятным полноценное членство Украины в Евросоюзе ближайшие три-пять лет. "Если частичное членство (Украины в ЕС) облегчит перспективы вступления, в целом, я не имею ничего против. Я больше не посвящен в детали переговоров, однако пошаговое сближение, в некотором роде "почти членство" Украины (в ЕС), стоило бы рассмотреть. В любом случае, это было бы реалистичнее, чем полноценное членство в ближайшие три-пять лет", - заявил Юнкер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. Бывший председатель ЕК придерживается мнения, что Украине необходимо предоставить гарантии вступления в ЕС, однако не следует давать обещания, которые невозможно выполнить в ожидаемый Киевом срок. Экс-чиновник также призвал помнить об условиях вступления, которые должны быть выполнены, чтобы внутренние нерешенные проблемы Украины не были привнесены в страны ЕС. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900697732_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_546360376a0a5144596f03804d32a1aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, жан-клод юнкер, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Жан-Клод Юнкер, Евросоюз, Еврокомиссия
Экс-глава ЕК считает, что Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие пять лет

Юнкер назвал вступление Украины в ЕС в ближайшие пять лет маловероятным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает маловероятным полноценное членство Украины в Евросоюзе ближайшие три-пять лет.
"Если частичное членство (Украины в ЕС) облегчит перспективы вступления, в целом, я не имею ничего против. Я больше не посвящен в детали переговоров, однако пошаговое сближение, в некотором роде "почти членство" Украины (в ЕС), стоило бы рассмотреть. В любом случае, это было бы реалистичнее, чем полноценное членство в ближайшие три-пять лет", - заявил Юнкер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Венгрии и Румынии захотели по куску Украины
30 января, 08:00
Бывший председатель ЕК придерживается мнения, что Украине необходимо предоставить гарантии вступления в ЕС, однако не следует давать обещания, которые невозможно выполнить в ожидаемый Киевом срок. Экс-чиновник также призвал помнить об условиях вступления, которые должны быть выполнены, чтобы внутренние нерешенные проблемы Украины не были привнесены в страны ЕС.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Ради высшей цели: Европа роет себе могилу, чтобы уничтожить Россию
2 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаЖан-Клод ЮнкерЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала