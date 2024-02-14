Экс-глава ЕК считает, что Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие пять лет
Юнкер назвал вступление Украины в ЕС в ближайшие пять лет маловероятным
Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает маловероятным полноценное членство Украины в Евросоюзе ближайшие три-пять лет.
"Если частичное членство (Украины в ЕС) облегчит перспективы вступления, в целом, я не имею ничего против. Я больше не посвящен в детали переговоров, однако пошаговое сближение, в некотором роде "почти членство" Украины (в ЕС), стоило бы рассмотреть. В любом случае, это было бы реалистичнее, чем полноценное членство в ближайшие три-пять лет", - заявил Юнкер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
Бывший председатель ЕК придерживается мнения, что Украине необходимо предоставить гарантии вступления в ЕС, однако не следует давать обещания, которые невозможно выполнить в ожидаемый Киевом срок. Экс-чиновник также призвал помнить об условиях вступления, которые должны быть выполнены, чтобы внутренние нерешенные проблемы Украины не были привнесены в страны ЕС.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.