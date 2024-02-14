Рейтинг@Mail.ru
Эксперты госдепа посетят Киев для содействия развитию ВПК Украины - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:51 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/ukraina-1927213487.html
Эксперты госдепа посетят Киев для содействия развитию ВПК Украины
Эксперты госдепа посетят Киев для содействия развитию ВПК Украины - РИА Новости, 14.02.2024
Эксперты госдепа посетят Киев для содействия развитию ВПК Украины
Госдепартамент США в марте намерен отправить в Киев экспертную группу для оказания содействия украинским властям в надзоре над развитием военно-промышленного... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T01:51
2024-02-14T01:51
в мире
киев
украина
сша
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_a75a8425e533b4bac71c06ebefb9fb08.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Госдепартамент США в марте намерен отправить в Киев экспертную группу для оказания содействия украинским властям в надзоре над развитием военно-промышленного комплекса, заявила во вторник помощник госсекретаря по военно-политическим делам Джессика Льюис. "Я знаю, что в следующем месяце госдеп совместно с Американским институтом мира (USIP) отправит в Киев группу экспертов старшего уровня, чтобы оказать содействие министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в … регулировании, управлении и надзоре над развитием украинского военно-промышленного сектора", - сказала Льюис в ходе дискуссии, организованной на площадке USIP. Она также сообщила, что Вашингтон тесно сотрудничает с Киевом по вопросу установления надлежащего надзора над передаваемыми Украине вооружениями. "Мы очень плотно сотрудничаем по вопросам подотчетности… это – один из ключевых аспектов нашего сотрудничества в сфере безопасности в долгосрочной перспективе", - добавила высокопоставленный американский дипломат.
https://ria.ru/20240214/ssha-1927213053.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_294:202:2756:2048_1920x0_80_0_0_03ff1e0fc9c14a2eea80fe739c7f732b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, сша, государственный департамент сша
В мире, Киев, Украина, США, Государственный департамент США
Эксперты госдепа посетят Киев для содействия развитию ВПК Украины

Госдеп: эксперты посетят Киев в марте для содействия развитию ВПК Украины

© AP Photo / Felipe DanaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Госдепартамент США в марте намерен отправить в Киев экспертную группу для оказания содействия украинским властям в надзоре над развитием военно-промышленного комплекса, заявила во вторник помощник госсекретаря по военно-политическим делам Джессика Льюис.
«
"Я знаю, что в следующем месяце госдеп совместно с Американским институтом мира (USIP) отправит в Киев группу экспертов старшего уровня, чтобы оказать содействие министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в … регулировании, управлении и надзоре над развитием украинского военно-промышленного сектора", - сказала Льюис в ходе дискуссии, организованной на площадке USIP.
Производство 155-мм артиллерийских снарядов в США - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Аналитики предостерегли США от затягивания конфликта на Украине
01:39
Она также сообщила, что Вашингтон тесно сотрудничает с Киевом по вопросу установления надлежащего надзора над передаваемыми Украине вооружениями. "Мы очень плотно сотрудничаем по вопросам подотчетности… это – один из ключевых аспектов нашего сотрудничества в сфере безопасности в долгосрочной перспективе", - добавила высокопоставленный американский дипломат.
 
В миреКиевУкраинаСШАГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала