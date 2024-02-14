https://ria.ru/20240214/ukraina-1927213487.html

Эксперты госдепа посетят Киев для содействия развитию ВПК Украины

Эксперты госдепа посетят Киев для содействия развитию ВПК Украины - РИА Новости, 14.02.2024

Эксперты госдепа посетят Киев для содействия развитию ВПК Украины

Госдепартамент США в марте намерен отправить в Киев экспертную группу для оказания содействия украинским властям в надзоре над развитием военно-промышленного... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T01:51

2024-02-14T01:51

2024-02-14T01:51

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Госдепартамент США в марте намерен отправить в Киев экспертную группу для оказания содействия украинским властям в надзоре над развитием военно-промышленного комплекса, заявила во вторник помощник госсекретаря по военно-политическим делам Джессика Льюис. "Я знаю, что в следующем месяце госдеп совместно с Американским институтом мира (USIP) отправит в Киев группу экспертов старшего уровня, чтобы оказать содействие министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в … регулировании, управлении и надзоре над развитием украинского военно-промышленного сектора", - сказала Льюис в ходе дискуссии, организованной на площадке USIP. Она также сообщила, что Вашингтон тесно сотрудничает с Киевом по вопросу установления надлежащего надзора над передаваемыми Украине вооружениями. "Мы очень плотно сотрудничаем по вопросам подотчетности… это – один из ключевых аспектов нашего сотрудничества в сфере безопасности в долгосрочной перспективе", - добавила высокопоставленный американский дипломат.

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