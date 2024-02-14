Рейтинг@Mail.ru
СМИ: конгрессменам рассказали о планах России по ядерному оружию в космосе - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 14.02.2024 (обновлено: 00:12 15.02.2024)
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927457478.html
СМИ: конгрессменам рассказали о планах России по ядерному оружию в космосе
СМИ: конгрессменам рассказали о планах России по ядерному оружию в космосе - РИА Новости, 15.02.2024
СМИ: конгрессменам рассказали о планах России по ядерному оружию в космосе
Законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России "разместить ядерное оружие в космосе" для использования против спутников,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-14T23:42
2024-02-15T00:12
в мире
россия
сша
джейк салливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_076ded2361141f1a79a8ffb3230621af.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России "разместить ядерное оружие в космосе" для использования против спутников, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.Ранее глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности". Он уточнил, что оповестил об "угрозе национальной безопасности" других законодателей.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался раскрыть, о чем идет речь, но пообещал в четверг провести брифинг для лидеров конгресса, которые уже получили оповещение по линии комитета по разведке палаты представителей.Советник Байдена добавил, что однозначно уверить американцев в безопасности после озвученной конгрессу "угрозе" нельзя, но президент США справится с ситуацией.
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927443698.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdc427653874e4f76c2722c386cd810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, джейк салливан
В мире, Россия, США, Джейк Салливан
СМИ: конгрессменам рассказали о планах России по ядерному оружию в космосе

ABC: конгрессменам сообщили о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаг напротив здания Капитолия США
Флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России "разместить ядерное оружие в космосе" для использования против спутников, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
Ранее глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности". Он уточнил, что оповестил об "угрозе национальной безопасности" других законодателей.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался раскрыть, о чем идет речь, но пообещал в четверг провести брифинг для лидеров конгресса, которые уже получили оповещение по линии комитета по разведке палаты представителей.
Советник Байдена добавил, что однозначно уверить американцев в безопасности после озвученной конгрессу "угрозе" нельзя, но президент США справится с ситуацией.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
CNN: "угроза нацбезопасности" США может быть связана с Россией
Вчера, 21:08
 
В миреРоссияСШАДжейк Салливан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала