https://ria.ru/20240214/ugroza-1927457478.html

СМИ: конгрессменам рассказали о планах России по ядерному оружию в космосе

СМИ: конгрессменам рассказали о планах России по ядерному оружию в космосе - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ: конгрессменам рассказали о планах России по ядерному оружию в космосе

Законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России "разместить ядерное оружие в космосе" для использования против спутников,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-14T23:42

2024-02-14T23:42

2024-02-15T00:12

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россия

сша

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России "разместить ядерное оружие в космосе" для использования против спутников, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.Ранее глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности". Он уточнил, что оповестил об "угрозе национальной безопасности" других законодателей.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался раскрыть, о чем идет речь, но пообещал в четверг провести брифинг для лидеров конгресса, которые уже получили оповещение по линии комитета по разведке палаты представителей.Советник Байдена добавил, что однозначно уверить американцев в безопасности после озвученной конгрессу "угрозе" нельзя, но президент США справится с ситуацией.

https://ria.ru/20240214/ugroza-1927443698.html

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, джейк салливан