https://ria.ru/20240214/ugroza-1927444372.html

Конгрессмен: угроза нацбезопасности США не является поводом для паники

Конгрессмен: угроза нацбезопасности США не является поводом для паники - РИА Новости, 14.02.2024

Конгрессмен: угроза нацбезопасности США не является поводом для паники

Неназванная "угроза национальной безопасности", которую обсуждает американский истеблишмент, не является поводом для паники, но конгрессу и Белому дому... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T21:17

2024-02-14T21:17

2024-02-14T21:17

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Неназванная "угроза национальной безопасности", которую обсуждает американский истеблишмент, не является поводом для паники, но конгрессу и Белому дому необходимо с ней разобраться в средне- и долгосрочной перспективе, цитируют местные СМИ конгрессмена Джима Хаймса. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался раскрыть, о чем идет речь, но пообещал в четверг провести брифинг для лидеров конгресса, которые уже получили оповещение по линии комитета по разведке палаты представителей. "Народу не следует паниковать. Это однозначно", - процитировала Хаймса, который входит в комитет по разведке, журналистка издания The Hill Микаэль Шнелль в социальной сети Х. "Конгрессу и администрации необходимо заняться этим в средне- и долгосрочной перспективе", - добавил он. Хаймс также сказал, что вопрос "серьезный", но он "не испортит вам четверг". Другие СМИ сообщают, что речь, вероятно, идет о "дестабилизирующих" возможностях России.

https://ria.ru/20240214/ugroza-1927443698.html

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в мире, сша, россия, джейк салливан