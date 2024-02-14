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Конгрессмен: угроза нацбезопасности США не является поводом для паники - РИА Новости, 14.02.2024
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21:17 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927444372.html
Конгрессмен: угроза нацбезопасности США не является поводом для паники
Конгрессмен: угроза нацбезопасности США не является поводом для паники - РИА Новости, 14.02.2024
Конгрессмен: угроза нацбезопасности США не является поводом для паники
Неназванная "угроза национальной безопасности", которую обсуждает американский истеблишмент, не является поводом для паники, но конгрессу и Белому дому... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T21:17
2024-02-14T21:17
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Неназванная "угроза национальной безопасности", которую обсуждает американский истеблишмент, не является поводом для паники, но конгрессу и Белому дому необходимо с ней разобраться в средне- и долгосрочной перспективе, цитируют местные СМИ конгрессмена Джима Хаймса. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался раскрыть, о чем идет речь, но пообещал в четверг провести брифинг для лидеров конгресса, которые уже получили оповещение по линии комитета по разведке палаты представителей. "Народу не следует паниковать. Это однозначно", - процитировала Хаймса, который входит в комитет по разведке, журналистка издания The Hill Микаэль Шнелль в социальной сети Х. "Конгрессу и администрации необходимо заняться этим в средне- и долгосрочной перспективе", - добавил он. Хаймс также сказал, что вопрос "серьезный", но он "не испортит вам четверг". Другие СМИ сообщают, что речь, вероятно, идет о "дестабилизирующих" возможностях России.
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927443698.html
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в мире, сша, россия, джейк салливан
В мире, США, Россия, Джейк Салливан
Конгрессмен: угроза нацбезопасности США не является поводом для паники

Конгрессмен: угроза нацбезопасности США — не повод для паники, но это серьезно

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Неназванная "угроза национальной безопасности", которую обсуждает американский истеблишмент, не является поводом для паники, но конгрессу и Белому дому необходимо с ней разобраться в средне- и долгосрочной перспективе, цитируют местные СМИ конгрессмена Джима Хаймса.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался раскрыть, о чем идет речь, но пообещал в четверг провести брифинг для лидеров конгресса, которые уже получили оповещение по линии комитета по разведке палаты представителей.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
CNN: "угроза нацбезопасности" США может быть связана с Россией
Вчера, 21:08
«
"Народу не следует паниковать. Это однозначно", - процитировала Хаймса, который входит в комитет по разведке, журналистка издания The Hill Микаэль Шнелль в социальной сети Х.
«
"Конгрессу и администрации необходимо заняться этим в средне- и долгосрочной перспективе", - добавил он.
Хаймс также сказал, что вопрос "серьезный", но он "не испортит вам четверг".
Другие СМИ сообщают, что речь, вероятно, идет о "дестабилизирующих" возможностях России.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Американцы не в безопасности, но Байден справится, заявил его советник
Вчера, 21:00
 
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