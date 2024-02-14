https://ria.ru/20240214/ugroza-1927444372.html
Конгрессмен: угроза нацбезопасности США не является поводом для паники
Конгрессмен: угроза нацбезопасности США не является поводом для паники - РИА Новости, 14.02.2024
Конгрессмен: угроза нацбезопасности США не является поводом для паники
Неназванная "угроза национальной безопасности", которую обсуждает американский истеблишмент, не является поводом для паники, но конгрессу и Белому дому... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T21:17
2024-02-14T21:17
2024-02-14T21:17
в мире
сша
россия
джейк салливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_c4f1a1e6c34ed3172bdadc36177a3491.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Неназванная "угроза национальной безопасности", которую обсуждает американский истеблишмент, не является поводом для паники, но конгрессу и Белому дому необходимо с ней разобраться в средне- и долгосрочной перспективе, цитируют местные СМИ конгрессмена Джима Хаймса. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался раскрыть, о чем идет речь, но пообещал в четверг провести брифинг для лидеров конгресса, которые уже получили оповещение по линии комитета по разведке палаты представителей. "Народу не следует паниковать. Это однозначно", - процитировала Хаймса, который входит в комитет по разведке, журналистка издания The Hill Микаэль Шнелль в социальной сети Х. "Конгрессу и администрации необходимо заняться этим в средне- и долгосрочной перспективе", - добавил он. Хаймс также сказал, что вопрос "серьезный", но он "не испортит вам четверг". Другие СМИ сообщают, что речь, вероятно, идет о "дестабилизирующих" возможностях России.
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927443698.html
https://ria.ru/20240214/amerikantsy-1927442335.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_5424d635560ecb5997707c065918ee01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, джейк салливан
В мире, США, Россия, Джейк Салливан
Конгрессмен: угроза нацбезопасности США не является поводом для паники
Конгрессмен: угроза нацбезопасности США — не повод для паники, но это серьезно