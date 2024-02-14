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Конгрессмен призвал Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности"
Конгрессмен призвал Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности" - РИА Новости, 14.02.2024
Конгрессмен призвал Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности"
Глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в социальной сети Х призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об "угрозе... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:12
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в социальной сети Х призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности"."Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы, чтобы конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования", — написал конгрессмен.Тернер уточнил, что оповестил об "угрозе национальной безопасности" других законодателей.Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в четверг лично проведет брифинг для лидеров конгресса на эту тему. При этом он отказался приводить подробности."Я жду встречи с ними и, очевидно, там мы определимся, как действовать дальше. С этой трибуны я не могу ничего больше сказать", — заявил чиновник.Советник Байдена добавил, что однозначно уверить американцев в безопасности после озвученной конгрессу "угрозе" нельзя, но президент США справится с ситуацией.По данным NBC News, речь идет об "иностранной угрозе", которая может дестабилизировать ситуацию в сфере нацбезопасности. Как сообщил CNN, проблема, вероятно, связана с некими "возможностями России". Телеканал не привел доказательств, подтверждающих обвинения.Как отметил конгрессмен Джим Хаймс, чьи слова привели местные издания, неназванная "угроза национальной безопасности" — не повод для паники, но конгрессу и Белому дому необходимо с ней разобраться в средне- и долгосрочной перспективе.
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в мире, сша, джо байден, джейк салливан, россия
В мире, США, Джо Байден, Джейк Салливан, Россия
Конгрессмен призвал Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности"
Конгрессмен Тернер призвал Байдена рассекретить данные об угрозе нацбезопасности
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости.
Глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в социальной сети Х
призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности".
«
"Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы, чтобы конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования", — написал конгрессмен.
Тернер уточнил, что оповестил об "угрозе национальной безопасности" других законодателей.
Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан
сообщил, что в четверг лично проведет брифинг для лидеров конгресса на эту тему. При этом он отказался приводить подробности.
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"Я жду встречи с ними и, очевидно, там мы определимся, как действовать дальше. С этой трибуны я не могу ничего больше сказать", — заявил чиновник.
Советник Байдена добавил, что однозначно уверить американцев в безопасности после озвученной конгрессу "угрозе" нельзя, но президент США справится с ситуацией.
По данным NBC News, речь идет об "иностранной угрозе", которая может дестабилизировать ситуацию в сфере нацбезопасности. Как сообщил CNN, проблема, вероятно, связана с некими "возможностями России". Телеканал не привел доказательств, подтверждающих обвинения.
Как отметил конгрессмен Джим Хаймс, чьи слова привели местные издания, неназванная "угроза национальной безопасности" — не повод для паники, но конгрессу и Белому дому необходимо с ней разобраться в средне- и долгосрочной перспективе.
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