Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмен призвал Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности" - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 14.02.2024 (обновлено: 21:29 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927433798.html
Конгрессмен призвал Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности"
Конгрессмен призвал Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности" - РИА Новости, 14.02.2024
Конгрессмен призвал Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности"
Глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в социальной сети Х призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об "угрозе... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:12
2024-02-14T21:29
в мире
сша
джо байден
джейк салливан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_076ded2361141f1a79a8ffb3230621af.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в социальной сети Х призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности".&quot;Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы, чтобы конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования&quot;, — написал конгрессмен.Тернер уточнил, что оповестил об "угрозе национальной безопасности" других законодателей.Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в четверг лично проведет брифинг для лидеров конгресса на эту тему. При этом он отказался приводить подробности."Я жду встречи с ними и, очевидно, там мы определимся, как действовать дальше. С этой трибуны я не могу ничего больше сказать", — заявил чиновник.Советник Байдена добавил, что однозначно уверить американцев в безопасности после озвученной конгрессу "угрозе" нельзя, но президент США справится с ситуацией.По данным NBC News, речь идет об "иностранной угрозе", которая может дестабилизировать ситуацию в сфере нацбезопасности. Как сообщил CNN, проблема, вероятно, связана с некими "возможностями России". Телеканал не привел доказательств, подтверждающих обвинения.Как отметил конгрессмен Джим Хаймс, чьи слова привели местные издания, неназванная "угроза национальной безопасности" — не повод для паники, но конгрессу и Белому дому необходимо с ней разобраться в средне- и долгосрочной перспективе.
https://ria.ru/20240214/bayden-1927338325.html
https://ria.ru/20240214/ukraina-1927428451.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdc427653874e4f76c2722c386cd810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, джейк салливан, россия
В мире, США, Джо Байден, Джейк Салливан, Россия
Конгрессмен призвал Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности"

Конгрессмен Тернер призвал Байдена рассекретить данные об угрозе нацбезопасности

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в социальной сети Х призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности".
«

"Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы, чтобы конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования", — написал конгрессмен.

Тернер уточнил, что оповестил об "угрозе национальной безопасности" других законодателей.
Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в четверг лично проведет брифинг для лидеров конгресса на эту тему. При этом он отказался приводить подробности.
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Генпрокурор Западной Вирджинии потребовал объявить Байдена профнепригодным
Вчера, 14:26
"Я жду встречи с ними и, очевидно, там мы определимся, как действовать дальше. С этой трибуны я не могу ничего больше сказать", — заявил чиновник.
Советник Байдена добавил, что однозначно уверить американцев в безопасности после озвученной конгрессу "угрозе" нельзя, но президент США справится с ситуацией.
По данным NBC News, речь идет об "иностранной угрозе", которая может дестабилизировать ситуацию в сфере нацбезопасности. Как сообщил CNN, проблема, вероятно, связана с некими "возможностями России". Телеканал не привел доказательств, подтверждающих обвинения.
Как отметил конгрессмен Джим Хаймс, чьи слова привели местные издания, неназванная "угроза национальной безопасности" — не повод для паники, но конгрессу и Белому дому необходимо с ней разобраться в средне- и долгосрочной перспективе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Байден пригрозил противникам помощи Украине в конгрессе судом истории
Вчера, 19:37
 
В миреСШАДжо БайденДжейк СалливанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала