https://ria.ru/20240214/ugroza-1927433798.html

Конгрессмен призвал Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности"

Конгрессмен призвал Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности" - РИА Новости, 14.02.2024

Конгрессмен призвал Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности"

Глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в социальной сети Х призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об "угрозе... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T20:12

2024-02-14T20:12

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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в социальной сети Х призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности"."Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы, чтобы конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования", — написал конгрессмен.Тернер уточнил, что оповестил об "угрозе национальной безопасности" других законодателей.Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в четверг лично проведет брифинг для лидеров конгресса на эту тему. При этом он отказался приводить подробности."Я жду встречи с ними и, очевидно, там мы определимся, как действовать дальше. С этой трибуны я не могу ничего больше сказать", — заявил чиновник.Советник Байдена добавил, что однозначно уверить американцев в безопасности после озвученной конгрессу "угрозе" нельзя, но президент США справится с ситуацией.По данным NBC News, речь идет об "иностранной угрозе", которая может дестабилизировать ситуацию в сфере нацбезопасности. Как сообщил CNN, проблема, вероятно, связана с некими "возможностями России". Телеканал не привел доказательств, подтверждающих обвинения.Как отметил конгрессмен Джим Хаймс, чьи слова привели местные издания, неназванная "угроза национальной безопасности" — не повод для паники, но конгрессу и Белому дому необходимо с ней разобраться в средне- и долгосрочной перспективе.

https://ria.ru/20240214/bayden-1927338325.html

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в мире, сша, джо байден, джейк салливан, россия